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Alanya Belediyesi eğitimleri sürüyor

Alanya Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yapılan, kırmızı palmiye böceğiyle mücadele eğitimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde yapıldı

Alanya Belediyesi eğitimleri sürüyor

Alanya Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün işbirliğiyle yapılan, kırmızı palmiye böceğiyle mücadele eğitimi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde yapıldı

19 Mart 2018 Pazartesi 22:38
Alanya Belediyesi eğitimleri sürüyor
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapılan eğitim toplantısında katılımcılara İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri tarafından kırmızı palmiye böceğiyle nasıl mücadele edileceği anlatıldı. Eğitime Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan görevliler katıldılar. Daha güzel ve daha yeşil bir Alanya için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Müdürlüğümüz bünyesinde eğitimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Yapılan eğitimler ile Alanya'da bulunan yerel bitkileri koruyoruz. Haşerelerle mücadele konusunda ziraat mühendislerimizi bilgilendirerek mücadelede daha verimli olmayı hedefliyoruz" dedi. 
 

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Alanya Belediyesiİlçe Tarım MüdürlüğüEğitimler
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