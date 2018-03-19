Alanya Belediyesi eğitimleri sürüyor

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü şantiyesinde yapılan eğitim toplantısında katılımcılara İlçe Tarım Müdürlüğü görevlileri tarafından kırmızı palmiye böceğiyle nasıl mücadele edileceği anlatıldı. Eğitime Alanya Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan görevliler katıldılar. Daha güzel ve daha yeşil bir Alanya için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Müdürlüğümüz bünyesinde eğitimlerimizi düzenli olarak yapıyoruz. Yapılan eğitimler ile Alanya'da bulunan yerel bitkileri koruyoruz. Haşerelerle mücadele konusunda ziraat mühendislerimizi bilgilendirerek mücadelede daha verimli olmayı hedefliyoruz" dedi.

