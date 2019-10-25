Alanya Belediyesi düğmeye bastı

- Ceren ŞAHİN

KENT planlamasında park alanı olarak geçmesine rağmen şantiye alanıymışcasına kullanılan boş araziye ilişkin açıklama Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nden geldi. Yapılan açıklamada moloz yığınlarının belediyeye ait olmadığı, bölgenin TEDAŞ tarafından kullanıldığı, TEDAŞ’a da bölge halkının şikayetlerinin iletildiği, taş ve moloz yığınlarının kaldırılması için de düğmeye basıldığı ifade edildi.

CİKCİLLİ’DE SORUN NEYDİ?

Yüzbaşıoğlu Sokak üzerinde bulunan boş arazi kent planlamasında çocuk oyun parkı olarak geçiyor. Temellerin henüz atılmadığı arazi ise uzun zamandır şantiye alanı gibi kullanılıyor. Var olan durum bölge halkını gerek sesi, gerekse de tozuyla rahatsız ediyor. Yanı sıra kent estetiğini de olumsuz yönde etkiliyor. Üstelik bölge halkı konuya ilişkin şikayetlerini üst mercilere de çoktan iletmiş. Kaleşehir 1 Sitesi ve İstanbul Sitesi sakinleri tarafından 2 Eylül’de Alanya Belediye Başkanlığı’na yazılan dilekçede şu ifadelere yer verildi: “Cikcilli Mahallesi 220. Sokak sakinleri olarak sitemiz karşısı/yanında çocuk oyun parkı olarak belirlenmiş alana, kum, çakıl, taş konularak belediye tarafından şantiye alanı gibi kullanılması bizleri hem sağlık, hem de görsellik olarak olumsuz etkilemektedir. Bu çirkin görüntünün ivedilikle kaldırılarak bu alanın çocuk oyun parkı olarak düzenlenmesini, aşağıda imzası bulunan site yönetimleri olarak tüm site sakinleri adına talep ederiz.”

9 Eylül’de Alanya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce dilekçeye verilen cevapta ise “Cikcilli Mahallesi bahse konu adreste hafriyat kaldırılacaktır. Bilgilerinize rica ederim” dendi.

