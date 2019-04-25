Alanya Belediyesi Çocuk Şenliği'ne büyük ilgi

ALANYA Belediyesi önderliğinde Alanya Kaymakamlığı ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün destekleriyle bu yıl ikincisi organize edilen “Alanya Uluslararası Çocuk Festivali” tüm hızıyla sürüyor. 15-28 Nisan tarihleri arasında açık olacak Türkiye’nin en kapsamlı ilk ve tek çocuk festivali olma özelliği taşıyan etkinliğe çevre il ve ilçelerden de katılımlar gerçekleşiyor. Antalya, Manavgat ve Gazipaşa’daki okulların ardından festivale bugün de Konya’dan öğrenciler katıldı. Konya Doğa Koleji öğrencileri Alanya’ya gelerek, festivalde gerçekleşen etkinliklere katılma fırsatı buldular. Öğrenciler, Alanya Belediye Tiyatrosu Çocuk ekibinin özel öğrencilerle hazırlamış olduğu “Kalbimin Sevgili Gözü” adlı oyunu da izlediler.

DÖRT AYRI AYAĞI BULUNAN ETKİNLİKLE HEM ÖĞRENCİLER HEM DE VELİLER MUTLU

Festivalin, Çocuk Kitap Fuarı, Çocuk Kitap Yazarları ile Buluşma, Çocuk Tiyatrosu Gösterileri ve Ebeveyn ve Eğitimci Seminerleri olmak üzere 4 ayağı bulunurken, bugüne kadar 11 günde 7 farklı çocuk oyunu sahnelendi, 8 yazar ise çocuk okurlarıyla bir araya geldi. 10 isim ise bugüne kadar ebeveynlerle bir araya gelerek çocuklarla iletişim hakkında bilgiler paylaştılar.

MÜMİN SEKMAN VE BAHAR ERİŞ’E YOĞUN İLGİ

Türkiye’de “kişisel gelişim uzmanı” unvanını kullanan ilk isimlerden olan ve Alanya Uluslararası Çocuk Şenliği için Alanya’ya gelen Kişisel Gelişim Uzmanı Mümin Sekman 23 Nisan Salı günü gerçekleştirdiği “Her Şey Seninle Başlar” adlı semineri ile büyük beğeni topladı. 24 Nisan Çarşamba günü ise Dr. Bahar Eriş, “Çocuklar Nasıl Başarır?” adlı semineri ile sevenlerinin ve takipçilerinin karşısına çıktı. Büyük ilgi gören seminerlerde konuşmacılar, çocuklarla doğru iletişimin yollarını katılımcılara aktardılar.

ELİF YEMENİCİ İMZA GÜNÜNDE BULUŞACAK

26 Nisan Cuma günü Yazar Elif Yemenici, “Eyvah Kalbim Kırıldı” adlı seminerini katılımcılar için gerçekleştirecek. Aynı gün, okullardan gelen öğrenci ekiplerinin gösterileri de misafirler için sahnelenecek. 27-28 Nisan günleri ise yine Elif Yemenici başta olmak üzere şenliğe katılmak için Alanya’ya gelen yazarlar da imza günlerinde sevenleriyle buluşacak.

