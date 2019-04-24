Alanya Belediyesi çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

ALANYA Belediyesi Payallar, Yasirali, Okurcalar ve Sapadere mahallelerinde yol düzenleme, Çamlıca, Kestel ve Kargıcak mahallelerinde altyapı ve yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler bir yandan da Küçükhasbahçe, Çarşı, Bektaş mahalleleri ile cuma pazarında ise parke çalışmalarını sürdürüyor. Dimçayı bölgesinde de Bük Caddesi’nde yol çörezleme ve düzenleme çalışması yapılıyor. Tüm mahallelerde vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanan çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Merkezden kırsala uzaman hizmet atağında hızlı ve etkin çalışmamızı sürdürüyoruz” dedi.