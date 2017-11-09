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Alanya Belediyesi çalışmalara devam ediyor

Alanya Belediyesi, bütün mahalleleri içeren programla; sıcak asfalt, parke, yol yapım çalışmasına devam ediyor

Alanya Belediyesi çalışmalara devam ediyor

Alanya Belediyesi, bütün mahalleleri içeren programla; sıcak asfalt, parke, yol yapım çalışmasına devam ediyor

09 Kasım 2017 Perşembe 22:25
Alanya Belediyesi çalışmalara devam ediyor
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Haber: Alper KUTAY

ÇALIŞMALAR kapsamında Cikcilli Mahallesi Azakoğlu Caddesi’nde yol düzenleme ve bakım çalışması yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alanya Hamdullah Emin Paşa (AHEP) Üniversitesi çevresinde de kaldırım çalışması başlattı. Cadde, sokak ve ana yollara yapılan yatırımların devam ettiğini belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Çalışmalarımız, planlanan program çerçevesinde devam ediyor. Kendi tespitlerimiz neticesinde, vatandaşların talepleri doğrultusunda merkez ve kırsal mahallelerde ekiplerimiz düzenli bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaş artık daha rahat ulaşım sağlayacak" dedi.
 

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Alanya BelediyesiSıcak AsfaltParkeYol Yapım
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