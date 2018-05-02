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Alanya Belediyesi bitki ve çiçek üretiminden 2,5 milyon TL tasarruf sağladı

Alanya'nın Oba mahallesinde kendi bitki üretim serasını kuran Alanya Belediyesi, bitki ve çiçekleri kendisi üreterek yılda 2 milyon 475 bin TL tasarruf sağladı. Alanya Belediyesi’nin üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiğini kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hem üretiyoruz, hem de tasarruf ederek kazanıyoruz. Elde ettiğimizin gelirle vatandaşlarımız için daha çok proje üretip, onlara daha iyi hizmet veriyoruz.” dedi

Alanya Belediyesi bitki ve çiçek üretiminden 2,5 milyon TL tasarruf sağladı

Alanya'nın Oba mahallesinde kendi bitki üretim serasını kuran Alanya Belediyesi, bitki ve çiçekleri kendisi üreterek yılda 2 milyon 475 bin TL tasarruf sağladı. Alanya Belediyesi’nin üretken belediyecilik anlayışıyla hizmet verdiğini kaydeden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Hem üretiyoruz, hem de tasarruf ederek kazanıyoruz. Elde ettiğimizin gelirle vatandaşlarımız için daha çok proje üretip, onlara daha iyi hizmet veriyoruz.” dedi

02 Mayıs 2018 Çarşamba 16:02
Alanya Belediyesi bitki ve çiçek üretiminden 2,5 milyon TL tasarruf sağladı
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ALANYA Belediyesi, Oba Mahallesi’nde 2016 yılında faaliyete geçirdiği üretim ve depolama amaçlı 8500 metrekarelik açık ve 3200 metrekarelik kapalı alana sahip serada birçok bitki ve çiçeği kendisi üretiyor. Park ve bahçelerde kullanılan çiçeklerin yanı sıra serada 2017 yılı içerisinde toplam 299.305 adet fidan çeliği köklendirilerek, bitkilerin dikim zamanına kadar bakım ve ilaçlama çalışmaları yapıldı. 

Yeşil alan miktarı arttı 
Alanya Belediyesi, serada kendi ürettiği bitki ve çiçekleri toprakla buluşturarak, 4 yılda kentteki yeşil alan sayısını yaklaşık 2.5 kat arttırdı. 2014 yılında 956.997 metrekare olan yeşil alan sayısı, 4 yılda 2 milyon bin 583 metrekareye ulaştı. 

Yılda 1 milyon bitki toprakla buluştu 
Oba Mahallesi’nde kendi bitki üretim serasını kuran Alanya Belediyesi, yeşil alanları farklı bitki türleri ile zenginleştirerek Alanya’nın dört bir yanında görsel şölene dönüştürdü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 2014 yılından itibaren ilçenin dört bir yanına her yıl 1 milyonun üzerinde bitki ve çiçek dikti. 2017 yılında peyzaj, park ve bahçe çalışmaları kapsamında ilçenin farklı noktalarına 1.348.419 adet bitki ekildi. 

Başkan Yücel: "Kendimiz üreterek daha çok kazanıyoruz" 
Oba’da kurdukları Park Bahçeler Serası’ndan yılda ortalama 2 milyon 475 bin lira tasarruf ettiklerini açıklayan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “ Oba Mahallesi’nde 2 yıl önce kendi bitki üretim seramızı kurduk. Belediyemizin park bahçelerde kullandığı bitki ve çiçekleri kendimiz üretiyoruz. Kendi imkânlarımızla ürettiğimiz için çok daha ucuza mal ediyoruz. Geçen yıl 2 Milyon 475 bin TL tasarruf sağladık. Ürettikçe tasarruf ediyoruz. Üretken belediyecilik anlayışımızla elde ettiğimiz kazançla, yine vatandaşlarımız için yeni projeleri hayata geçiriyoruz.” dedi 

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