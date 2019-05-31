Alanya Belediyesi bayram öncesi evleri pırıl pırıl yaptı

KURULAN iki ayrı temizlik ekibi, ayda yaklaşık 80 hanenin temizliğini yapıyor. Ekipler, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi, yoğun şekilde engelli, yaşlı ve evde tek başına yaşayan vatandaşların evlerini temizleyerek bayrama hazırlıyor. Alanya Belediyesi, son 1 yılda 160 haneye 850 kez ev temizliği hizmeti verdi.

BAYRAM ÖNCESİ EVLER PIRIL PIRIL

Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından kurulan konut temizlik ekibinde dört kadın personel bulunuyor. Sadece evinde temizlik yapabilecek kimsesi olmayan engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlara hizmet veren konut temizlik ekibi, Ramazan Bayramı öncesi 80 hanenin detaylı ev temizliğini yaptı.

‘ONLAR GÜZEL BİR BAYRAMI HAK EDİYOR’

Yaklaşık 1 yıl önce bu projeye başladıklarını belirten Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Alanya Belediyesi olarak başlattığımız bu sosyal projemiz güzel tepkilerle artarak devam ediyor. Yaşlı, engelli ve kimsesiz vatandaşlarımızın güzel bir bayram geçirmesi için evlerini temizleyerek kişisel bakımlarını yerine getirdik. Vatandaşlarımızın mutlu olması için sosyal belediyecilik anlayışımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.