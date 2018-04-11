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Alanya Belediyesi akülü araba hediye etti

Alanya Belediyesi, yardıma muhtaç, kimsesiz ve engelli vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor

Alanya Belediyesi akülü araba hediye etti

Alanya Belediyesi, yardıma muhtaç, kimsesiz ve engelli vatandaşlara yardım elini uzatmaya devam ediyor

11 Nisan 2018 Çarşamba 22:17
Alanya Belediyesi akülü araba hediye etti
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Haber: Alper KUTAY

SOSYAL İşler Müdürlüğü’nün çalışmaları kapsamında, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatı ile Büyükhasbahçe Mahallesi’nde yaşayan bedensel engelli vatandaşa akülü aracı teslim edildi. Alanya Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerinin akülü arabayı teslim etmek için gittiği Sultan Güral isimli yaşlı kadın, gözyaşları içerisinde Alanya Belediyesi'ne teşekkür etti. Yıllardır yürüyemediği için evden çıkmadığını anlatan engelli Sultan Güral, “Dışarıyı ancak pencereden seyredebiliyordum. Hastaneye gitmek içinde sadece ambulansı biliyordum. Şimdi istediğim zaman evden çıkabileceğim için çok mutluyum. Başkan Yücel'e, akülü arabayı getirenlere, herkese teşekkür ediyorum” dedi. Engelli Sultan Güral’ın eşi Muzaffer Güral, “Eşim yüzde 82 engelli. Akülü araba almaya gücümüz yetmediği için çok zor durumdaydık. Durumumuzu anlayan ve bize yardımcı olan Başkan Yücel'e ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
 

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiAkülü ArabaEngelli
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