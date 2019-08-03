Alanya Belediyesi 7 işletmeye mühür vurdu!

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in kent disiplininin sağlanmasına yönelik talimatları doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Alanya Belediyesi Zabıta Birimi, merkez ve kırsal mahallelerde denetimler gerçekleştirdi. Denetimler neticesinde çığırtkanlık yaptığı tespit edilen 1 tanesi turistik tur teknesi olmak üzere 7 işletmeye geçici süreyle mühür vuruldu. 2019 yılı içerisinde 2 kez çığırtkanlıktan ceza alan bir işletme 14 gün süreyle mühürlenirken, diğer 6 işletme 7'şer gün süreyle faaliyete kapatıldı. Kapatılan işletmelerin kapısına gerekçeli yazı, Türkçe ve İngilizce şekilde afiş olarak asıldı. Yasakların tekrarlı ihlali halinde cezaların katlandığını, işletmelerin gelir ve itibar kaybı uğramamaları için yasaklı eylem ve uygulamalardan kaçınmaları gerektiğini ifade eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, esnafları ahilik kurallarına uygun davranmaları konusunda uyardı.