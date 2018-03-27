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Alanya Belediyesi 400 kilo bozuk balığı imha etti

Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler, Cikcilli Mahallesi’nde denetim sırasında tespit ettiği yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki bozuk balıklara el koyarak imha etti

Alanya Belediyesi 400 kilo bozuk balığı imha etti

Alanya Belediyesi’ne bağlı ekipler, Cikcilli Mahallesi’nde denetim sırasında tespit ettiği yaklaşık 400 kilogram ağırlığındaki bozuk balıklara el koyarak imha etti

27 Mart 2018 Salı 12:13
Alanya Belediyesi 400 kilo bozuk balığı imha etti
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ALANYA Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ortaklaşa yürüttüğü denetimler sırasında Cikcilli Mahallesi’nde bir soğuk hava deposuna yapılan uygulamada uygunsuz şartlarda muhafaza edilen bozuk balık tespit etti. Yapılan açıklamada, 24 koli (yaklaşık 400 kg) bozuk balığın depolama şartlarına uyulmayıp uzun süre oda sıcaklığında depolanması, soğuk zincire önem verilmemesi, birkaç defa dondurulup tekrar çözdürülmesi ve raf ömrüne önem verilmemesinden dolayı bozulduğu açıklamasına yer verildi.
Bozuk balıkların bulunduğu 24 koliye el koyan ekipler, bozuk balıkları Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şantiyesine getirerek imha etti.

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Son Güncelleme: 27.03.2018 13:27
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiCikcilli MahallesiBozuk Balık
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