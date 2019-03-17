Alanya Belediyesi 3 bin vatandaşa diyetisyen hizmeti verdi

KAHVALTIYA; Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Başkan Yardımcısı Adem Er ve Nazmi Yüksel ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Bilal Nurgül de katıldı. Alanya Belediyesi’nin 4 yıl önce başlattığı Beslenme Eğitimi ve Diyetisyenlik Hizmeti, toplam 3 bin kişiye hizmet verdi. Bugüne kadar bu hizmetten yararlanan vatandaşlar, sağlıklı bir şekilde verilen programlar sayesinde fazla kilolarından kurtulurken, sağlıklı beslenme şekillerini de öğrenerek tekrar kilo alma riskinden kurtuldular. Hayata geçirilen hizmetler kapsamında yapılan çalışmalardan bahseden Başkan Yücel, “Diyetisyenlik hizmeti ile 3 bin vatandaşımızı sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirdik, orta öğretim ve lise dengi 13 bin öğrenciye de beslenme eğitimi verdik. Bunun yanında spor salonumuzu kullanan 843 vatandaşımıza da toplamda 17 bin 769 eğitim vermeyi başardık” dedi. Vatandaşlar, Başkan Yücel’e Alanya’ya kazandırdığı sosyal hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler.