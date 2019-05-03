Alanya Belediyesi 15 bin su kabağı fidesi dağıttı

ALANYA Cuma Pazarı’nda gerçekleştirilen su kabağı fidesi dağıtımına Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar katılarak, vatandaşlara 15 bin adet ücretsiz su kabağı fidesi dağıttılar.

ALANYA BELEDİYESİ KENDİ FİDESİNİ ÜRETİP DAĞITIYOR

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar yaptığı açıklamada, “Su kabağı fidesi üretim ve dağıtım organizasyonumuzun her yıl devam edeceğini belirtmek isterim. Alanya'mıza özgü su kabağının çoğaltılması için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Su kabağı fideleri Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında 3 bin 200 metrekare alanda üretilmektedir. Yoğun talep üzerine bizler de bugün fidelerimizi vatandaşlarımıza dağıttık” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2019, 17:31