Alanya Belediyesi 14. eserini yayınladı

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Aysun Gündüz Önal tarafından kaleme alınan eserde, Alanya’da bulunan mahalle, cadde ve sokak adlarının verilme amacı ve bu adların yapısı ele alınıyor. Ayrıca eserde, Alanya’ya yerleşmiş olan Oğuz Boyları’nın izlerini de bulmak mümkün.

“AMACIMIZ ALANYA’YA ÖLÜMSÜZ KÜLTÜREL ESERLER BIRAKMAK”

Alanya Belediyesi Temmuz ayı Meclis Toplantısı’nda Meclis üyelerine eser hakkında bilgi veren Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal; “Alanya Belediyesi olarak 2015 yılından bu yana yayıncı kuruluş olarak 14 kitap yayınladık. Bu yayınları gerçekleştirmemizdeki temel amaç Alanya’ya ölümsüz kültürel eserler bırakmaktır. Alanya’nın Yer Adları isimli eser, Alanya’da yer alan yerleşke isimlerinin tek bir yayında toplanması bakımından önem arz etmektedir. Eserin hazırlanmasında emeği geçen Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doktor Aysun Gündüz Önal’a teşekkür ederiz.” dedi.