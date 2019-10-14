Alanya Belediyesi 11 mülkü kiraya veriyor

ALANYA Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait olan taşınmazlar kiraya verilmek üzere açık artırma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır. Kiraya konu taşınmazların muhammen kira bedelleri, geçici teminatları ve ihale saatleri de belirlenmiştir” denildi. Encümende ilk ihale, Saray Mahallesi, Güzelyalı Caddesi’ndeki Belediye Sosyal Tesisleri ve restoran için yapılacak. 3 yıllığına 1 milyon 50 bin artı KDV üzerinden yapılacak ihalenin ardından Atatürk Bulvarı, Alaaddin Gaybi Sokak üzerindeki işyeri 3 yıllığına 810 bin liraya kiraya verilecek. Atatürk Bulvarı üzerindeki 4 işyeri de 3 yıllığına 810 bin liraya ihale edilecek. Avsallar Mahallesi Zafer Caddesi Belediye İşhanı’ndaki işyeri 3 yıllığına 120 bin liraya, Şekerhane Mahallesi Alaaddin Gaybi Sokak üzerindeki büro 3 yıllığına 15 bin liraya, Tosmur Mahallesi İsa Akar Caddesi üzerindeki halı saha 3 yıllığına 75 bin liraya, Mahmutlar Mahallesi 119. Sokak’taki büro 3 yıllığına 45 bin liraya, Mahmutlar Mahallesi 119. Sokak’taki iki büro 3 yıllığına 45 bin liraya, ALTSO yanındaki işyeri 3 yıllığına 12 bin liraya, Sapadere Mahallesi 426 ada 3 parseldeki işyeri 3 yıllığına 3 bin 600 liraya, Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi üzerindeki işyeri 3 yıllığına 27 bin liraya kiraya verileceği açıklandı.