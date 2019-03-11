Alanya Belediye Tiyatrosu’ndan ‘Diriliş Destanı’

İLK gösterimi, 15 Mart Cuma saat 20.00’de Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapılacak şehitler oratoryosu, ücretsiz olarak sunulacak.

Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenecek olan bu özel gösterimin metin derleme ve sahneye uyarlaması Mustafa Erman Doğan'a ait. Süpervizörlüğünü Devlet Tiyatrosu Rejisörü Murat Atak'ın yaptığı oratoryonun koreografisi ise Devlet Opera Balesi Baş Koreografı İhsan Bengier tarafından yapıldı.

PROVASI DENİZ KUVVETLERİNE AİT GEDİZ GEMİSİNDE YAPILDI

Şehitler oratoryosunun provaları geçtiğimiz hafta Alanya Limanı’na demirleyen Deniz Kuvvetleri’ne ait Gediz gemisinde yapıldı. Gemi komutanlarıyla sohbet etme şansı da bulan Alanya Belediye Tiyatrosu oyuncuları, Çanakkale ruhu ile ortaya güzel bir proje koymanın sevincini yaşadıklarını belirtiler.

ZEYBEK VE SEMAZEN GÖSTERİSİ DE VAR

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü için hazırlanan “Diriliş Destanı 1915”te şehitler oratoryosu kapsamında zeybek ve semazen gösterisi de yapılacak. Zeybek gösterimi Murat Levent Koçak, semazen gösterimi ise Şeref Köşgeroğlu tarafından sunulacak.

BAŞKAN YÜCEL, “KUTLU ZAFERİMİZİN 104’ ÜNCÜ YILDÖNÜMÜ İÇİN HAZIRLANAN BU DESTANA TÜM HALKIMIZI DAVET EDİYORUM”

İlk gösterimi 15 Mart Cuma günü saat 20.00’de yapılacak “Diriliş Destanı 15” e tüm vatandaşları davet eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Kutlu zaferimizin 104. yıldönümü için Belediye Tiyatrosu oyuncularımız tarafından hazırlanan bu özel programa tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum. 4 gün arka arkaya sunulacak bu oratoryo ile Çanakkale ruhunu bir kez daha yaşama şansına sahip olacağız” dedi.