Alanya Belediye tiyatrosu, yuvaya döndü

ABT bu yıl dördüncü kez katıldığı Adana Büyükşehir Belediyesi 5. Şehir Tiyatroları Buluşması’nda, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde “Sırça Biblolar” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” adlı oyunlarla Adana’da seyirci karşısına çıktı. Her yıl olduğu gibi bu sene de Adana seyircisinin büyük beğenisini kazanan tiyatro ekibi, iki oyun ile 1.200 kişiye ulaşarak Adana’da seyirci rekorunu kırdı.

Belediye tiyatrosu kıbrıs seyircisinden tam not aldı

ABT, Adana turnesinden sonra hız kesmeden rotayı Kıbrıs’a çevirdi. Tiyatro, 01 - 11 Kasım tarihleri arasında Kıbrıs Hayali Sanat Sahne Sanatları’nın davetiyle gittiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde beş farklı oyun sergiledi.

‘Karmakarışık, Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım, Gökkuşağının Altında, Derya Gülü, Orhan Veli’yle Git Gidebildiğin Yere’ adlı oyunlarıyla Kıbrıs seyircisinden de tam not alan Belediye Tiyatrosu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in Kıbrıs’a yaptığı ziyaretle sanatın birleştirici gücünü bir kez daha herkese gösterdi.

“Tiyatro ekibimiz artık Alanya’ya sığmıyor”

Alanya Belediye Tiyatrosu ekibini yalnız bırakmayarak KKTC’ye giden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, tiyatro ekibiyle gurur duyduğunu ifade etti. Başkan Yücel, “Ekibimizle gerçekten gurur duyuyorum. Göreve geldiğimiz günden bu yana tiyatro ekibimize verdiğimiz desteğin sonuçlarını göğsümüz kabararak takip ediyoruz. Oyuncularımız adeta Alanya’ya sığmıyor. Türkiye’ye hatta dünyaya açılıyor. Ekibimizi başarısından dolayı canı gönülden kutluyorum” dedi.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı başta olmak üzere bir dizi resmi temalarda da bulundu.

Oyunculardan 10 Kasım’a özel anma programı

Kıbrıs Turnesi için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Alanya Belediye Tiyatrosu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde özel bir anma programı da gerçekleştirdi.

Devlet Opera Bale, Devlet Tiyatrosu, Cumhuriyet Senfoni Orkestrası, Yakın Doğu Üniversitesi Sanatçıları ile birlikte sahne alan Alanya Belediye Tiyatrosu, ‘Mustafa Kemal Dinletisi’ ile ATATÜRK ’ü anma programı gerçekleştirdi.

Barış Kuvveti Komutanlarının, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü ve Dekanlarının, Mehmetçiklerimizin ve Kıbrıs seyircisinin katıldığı dinletide, Kıbrıs’ın en büyük salonu doldu. 10 Kasım’a özel hazırlanan program davetlilerden büyük beğeni aldı.

Gelecek program

16-17 Kasım tarihlerinde sezonun yeni oyunu olan ‘Duvarların Ötesi’ ve 22-23 Kasım tarihinde ‘Karmakarışık ‘ ile A.B.T Alanyalı seyircisiyle buluşmaya devam edecek.

ABT’nin bu yıl prömiyerini yapacağı ikinci yetişkin oyun Neil Simon’ın yazıp Murat Atak’ın yönettiği “Büyük Aşkların Sonuncusu” 14 Aralık’ta sahnelenecek.