Alanya Belediye Tiyatrosu'ndan görkemli prömiyer

ALANYA Kültür Merkezi'nde yapılan prömiyere Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eşi Yıldız Yücel, Turgut Özakman'ın oğlu Şair-Yazar Kerem Özakman, Belediye Meclis Üyeleri, üniversite rektörleri, kamu kurumlarının birim amirleri, Rejisör Murat Atak, Tiyatro Müdürü Hüseyin Çinal ve davetliler katıldı. 19 Ekim Cuma günü prömiyer yapan ve cumartesi tekrar sahnelenen oyunda Alanya Belediye Tiyatrosu Sanatçıları: Adil Şahin, Caner Karabenli, Fırat Onur Deniz, Mustafa Erman Doğan, Nilay Kara, Nejat Koper, Kartal Türkoğlu rol aldı.

Cezaevinden kaçan dört mahkûmun hayatta kalma çabasının anlatıldığı 2 perdelik oyun, ayakta alkışlandı. Oyuna gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu belirten Devlet Tiyatroları- Devlet Opera ve Balesi Rejisörü ve Alanya Belediyesi Sahne Sanatları Direktörü Murat Atak, “Sezonun ilk büyük oyunu prömiyer yaptı. Sanatçılarımızın ve sahne arkasındaki görevli arkadaşlarımızın büyük emek harcayarak ortaya koyduğu oyuna ilginin de büyük olması bizleri mutlu etti. Sayın Belediye Başkanımız Yücel’in davetiyle aramıza katılarak prömiyerde bizi yalnız bırakmayan Kerem Özakman’a da teşekkür ederim” dedi.



TİYATRODA BİR İLK

Türk Sinema tarihine önemli katkıda bulunan usta oyuncu Ali Şen'in 100'üncü doğum yılı sebebiyle, oyunda, Ali Şen'in de bulunduğu ve oyunla bütünlük sağlayan filmin bazı bölümleri de kullanıldı. Rejisör Murat Atak bu tekniği şöyle açıkladı: “Oyunda, Türkiye’de bir ilk olan ‘Yeşilçamdan Sahneye’ tekniği de uyguladık ve büyük beğeni aldı. Ayrıca yoğun ilgi nedeniyle Belediye Tiyatrosu’nun bu yıl temsil sayısını atırdık. Oyuncularımız prömiyerin hemen arkasından Adana ve Kıbrıs festivallerine katılmak için turneye çıkacak” diye konuştu.