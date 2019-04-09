Alanya Belediye Meclisi’nde yeni dönem

SAAT 14.00’de başlayan toplantıya Cumhur ve Millet İttifakı’ndan oluşan 37 meclis üyesinin tamamı katıldı. Meclise ayrıca Cumhur İttifakı’nı oluşturan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ile MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan’ın yanı sıra CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da katıldı. Meclis oturumu başlamadan önce tüm meclis üyeleri birbirleriyle selamlaşarak yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Mecliste yeni üyelere Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından özel bir kutuda, isimlerine özel birer dolmakalem ile tükenmez kalem hediye edildi. CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ, yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını temenni etti. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın da muhalefete devam edeceklerini, seçimden önce ne söyledilerse tamamının arkasında olduklarını, ancak Alanya’nın menfaatleri için mevcut yönetimle birlik beraberlik içerisinde çalışacaklarını ifade etti. Cumhur ve Millet İttifakı’nın meclis üyeleri de yeni dönemi Dim TV’ye değerlendirdi. Öte yandan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu ve MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan da yeni dönemle ilgili düşüncelerini Dim TV’ye aktardı. Toklu ve Türkdoğan, Alanya’ya hizmet dolu bir 5 yıl temennisinde bulundular. Mecliste ayrıca komisyonlara ve encümene de üye seçimi yapıldı. Meclise, en yaşlı meclis üyesi olarak MHP'li Kerim Ertekin başkanlık yaparken, yapılan gizli oylama ile Belediye Meclis Başkan Vekili seçildi. Yapılan oylama sonucu, Belediye Meclis Başkan Vekili olarak MHP'li Kerim Aydoğan birinci vekil, MHP’li Ali Şahin ikinci vekil oldu. Katip üye olarak ise asil üye Nuri Tokuş ve Mustafa Toksöz, yedek üye olarak da Meliha Aras ve Paulina Müftüoğlu seçildi.

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Güncelleme Tarihi: 09 Nisan 2019, 15:28