Alanya Belediye Meclisi'nde sıcak dakikalar: İyi Parti’den 25 milyonluk kredi talebine ‘Ret’

Ceren ŞAHİN

ALANYA Belediye Meclisi, kasım ayı oturumu Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında gerçekleştirdi. Meclisin açılışında konuşan partilerin grup temsilcileri, 96’ncı yıldönümü kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin kutlama mesajlarını ilettiler. Ortak gündemde ise başta 10 Kasım Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 81’inci yıldönümü, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü, 24 Kasım Öğretmenler Günü, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılması İçin Uluslararası Mücadele Günü, eski Başbakan Bülent Ecevit’in ölüm yıldönümü ile ilgili mesajlar yer aldı.

‘HER KASIM TÜRK TARİHİ İÇİN HÜZÜNDÜR’

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel yapmış olduğu konuşmasında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na ilişkin “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ‘Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.’ Bizlere bu cennet vatanı armağan eden, cumhuriyet ile taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına minnetlerimi sunuyorum. 10 Kasım’da vefatının yıldönümünde anacağımız Mustafa Kemal Atatürk’e olan özlemimizi ve minnetimizi tekrar etmek istiyorum. Atamızın aramızdan ayrılışı bize hüzünlü bir Kasım ayı bırakmıştır” dedi.

25 MİLYON TL’LİK KREDİ TALEBİ

GES Projesi’nin ikinci etabının tamamlanması ve asfalt çalışmalarının sürdürülebilmesi adına İller Bankası ve özel bankalardan toplam 25 milyon TL’lik kredi çekilmesini ön gören madde ise mecliste sıcak dakikaların yaşanmasına neden oldu. İlgili gündem maddesine İyi Parti’li meclis üyelerinden ret kararı gelirken, CHP’liler de çekimser kaldı.

‘ASFALT YERİNE YENİ BİNA TERCİH ETTİNİZ’

İyi Parti Grup Sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada ret kararlarının sebeplerini aktardı ve “Bu para eğer Güneş Enerji Sistemi (GES) için kullanılacaksa biz onay veririz. Fakat onun dışında üretimden uzak, yalnızca tüketim odaklı konularda kredi kullanılmasına ve borçlanılmasına karşıyız. Bizim gözümüzde üretim başka, tüketim başkadır” dedi. Zavlak’ın çıkışı üzerine “Asfalt yatırımının tüketim olduğunu mu düşünüyorsunuz?” sorusunu yönelten Başkan Yücel’e cevap veren Zavlak, Alanya Belediyesi’nin yapımı hala tamamlanamayan yeni hizmet binasına dikkat çekti ve “Öncelik sıralamasından bahsediyoruz. Örneğin Alanya’da belde belediyeleri ve çok sayıda kullanılabilecek bina dururken yeni bir belediye hizmet binası yapmak yerine asfalt yapılabilirdi. Fakat siz yeni binayı tercih ettiniz. Belediye binası daha sonra da yapılabilirdi. Dolayısıyla bizler asfalt için kredi çekilerek borçlanılmasına karşıyız. Borçlanmak yerine öncelik sıralaması yapmanızı öneriyoruz” dedi.

YENİ YOLUN ADI MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU OLDU

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Alanya’ya her platformda verdiği destek ve hizmetlerinden dolayı isminin bir cadde veya tesise verilmesi konusu da oy birliği ile meclisten geçti. Karar doğrultusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ismi geçtiğimiz yıllarda ilk etabı tamamlanarak hizmete giren Yeni Çevreyolu’na verildi. Hakkari’de atış yapıldığı sırada yaşanan patlamada şehit olan askerlerden Topçu Er Yusuf Önder'in isminin Kadıpaşa Mahallesinde bir parka, Trabzon Maçka'da PKK'lı teröristler ve askerler arasında çıkan çatışmada şehit olan Şehit Eren Bülbül’ün isminin de pazar pazarında bir parka verilmesi oy birliği ile meclisten geçti.

ALANYA’NIN GÜLÜKLÜ ÇORBASI TESCİLLENDİ

Alanya’ya özgü ürünlerin markalaşması noktasında yeni bir adım atıldı. Alanya mutfağının en önemli ve en meşhur lezzetlerinden birisi olan Gülüklü Çorba, Türk Patent Enstitüsü tarafından Alanya’ya tescillendi. Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün girişimleri sonucu tescillenen çorba, Antalya bölgesinde piyazdan sonra tescillenen ikinci lezzet oldu.

DEDESİNİN VEFATI NEDENİYLE ALAMAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleşen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nden Alanya Belediyesi gururla dönmüş ve Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü’nün sahibi olmuştu. Lakin Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel dedesinin kaybı nedeniyle ödülü alamamıştı. Meclis toplantısı kapsamında Başkan Yücel belediyeye sunulan bu ödülü de aldı.

MECLİSİN EN GENÇ ÜYESİNDEN ÖĞRENCİ DOSTU ÖNERİ

Meclisin Dilek ve Temenniler Bölümü de yine sıcak diyaloglarla devam etti. Mecliste söz alan CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak, Sapadere halkının sesi oldu ve halihazırda belediyenin işletmesinde kalan kanyona ilişkin taleplerini meclis toplantısına taşıdı. Zavlak, “Sapadere Mahallemizde bulunan Sapadere Kanyonu hakkında bazı görüşlerimi ve bölge halkının taleplerini sunmak istiyorum. Bildiğiniz üzere bu kanyonun işletilmesi için daha önce defalarca ihale yapılmasına karşılık, ihaleyi kazanan kişiler gerekli şartları yerine getirmemiş ve kanyonun işletmesini son olarak belediyemiz devralmıştı.

Alanya Belediyemizin bu işletmesinden bölge halkı büyük bir memnuniyet duysa da halkımızın ve bizlerin bir isteği var. Bölgede bulunan 23 köyün de bu kanyondan yarar elde etmesi gerektiği kanaatindeyim. Dolayısıyla bölgedeki 23 köyümüzde belirlenen ihtiyaç sahibi, gelir düzeyi düşük öğrencilere Sapadere kanyonundan elde edilecek gelirin bir kısmının paylaştırılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Başkan Yücel “Sosyal Hizmet Birimi kapsamında ihtiyaç sahibi çok sayıda öğrencimize yardım edilmektedir” dedi. Zavlak da mevcut kanyonda bölge halkının da hakkı olduğuna dikkat çekti.

BAŞKAN YÜCEL VE MECLİS ÜYELERİ MASKE TAKTILAR

Alanya Belediye Meclisi lösemi ve kök hücre bağışına ilişkin farkındalığın artması adına 2 Kasım itibariyle başlayan etkinliklere dahil oldu. Meclis üyeleri tam kadro maske takarak binlerce hastaya moral verdi.