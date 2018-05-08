Alanya Belediye Meclisi'nden flaş karar

ALANYA Belediye Meclisi’nin 2018 yılı mayıs ayı oturumu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in başkanlığında Alanya Belediye Meclis Salonu’nda toplandı. Oturuma, Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) Ahmet Büküş, Şükrü Cimrin, Kerim Başkaptan, Alper Birer ve Mehmet Şenli, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Erkan Demirci ve Mustafa Aras, Milliyetçi Hareket Partisi’nden ise (MHP) Kerim Aydoğan mazeretli olarak katılmadı. Milletvekili aday adayı olmak üzere meclis üyeliğinden istifa eden CHP’li Gökhan Sipahioğlu’nun yerine Hüseyin Yaman, MHP’li Abdullah Öztürk’ün yerine Emine Çalış da meclise katıldı. Oturum öncesi söz alan grup sözcüleri, geride kalan 1 Mayıs İşçi Bayramı’na ilişkin dileklerini ileterek ilerleyen günlerde icra edilecek 13 Mayıs Anneler Günü, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin dileklerini ilettiler. Ardından konuşan Başkan Yücel de grup sözcülerine dilek ve temennilerinden dolayı teşekkür ederek, bu ay içerisinde icra edilmeye başlanacak Ramazan ayına ilişkin de bilgiler verdi. Alanya Belediyesi olarak iftar çadırlarıyla halka da hizmet vereceklerini ifade eden Yücel, halka vakit geçirebilecekleri çeşitli Ramazan etkinlikleri sunacaklarını da söyledi. Konuşmaların akabinde, Alanya Engelsiz Yaşam Merkezi Sorumlusu Esra Yemez, merkez olarak 10 Mayıs’ta engelli bireylerin yaptığı su kabağı süslemelerini sokakla buluşturacakları proje ile ilgili katılımcılara bilgi verdi.

YENİ ÜYE FAHRİ BAYSAL

Yapılan konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. İlk madde, milletvekilliği adaylığı için Alanya Belediye Meclis Üyeliği görevinden ve encümen üyeliğinden istifa eden Abdullah Öztürk’ün yerine encümende yer alacak isim için gizli oylama yapıldı. MHP’nin bu konum için önerdiği Fahri Baysal, üç gruptan da ‘Olur’ aldı. Yine de tüzük gereği oylama gizli oyla yapıldı. Bir diğer istifa eden meclis üyesi CHP'li Gökhan Sipahioğlu'ndan boşalan Alanya Belediyesi İmar Komisyonu'na ise yerine meclise giren Hüseyin Yaman getirildi.

YÜCEL’E KREDİ KULLANIM İZNİ

Ardından ise Alanya Belediyesi’nin Toslak Mahallesi’nde kurduğu Güneş Enerji Santrali (GES) ve Beton Santrali yapımında kullanılacak 25 Milyon TL kredi için Başkan Yücel’e yetki verilmesi konusu oy birliği ile kabul edildi. Komuyla ilgili konuşan CHP’li Erdoğan Toktaş, “Borçlanmaya dikkat etmek gerekiyor. Belediyenin gelirleri giderek düşüyormuş gibi görünüyor. Herkes, tüm halk hizmet bekliyor. Bu hizmetler yaparken belediyeyi de borç yükünün altına sokmamak gerekiyor” diye konuştu. Ardından ise AKP’li Arif Tok söz alarak, “Belediyenin borcu 150 milyon lirayı geçmiş durumda. Borçlanma yaparken belediyenin mali durumunu göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yine de olumlu görüş bildiriyoruz” dedi. Kalan gündem maddeleri de okunup oylandıktan sonra dilek ve temennilere geçildi. Bu bölümde de söz alan olmayınca oturum sona erdi.