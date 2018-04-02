Alanya Belediye Meclisi'nde tarihi oylama bugün

Haber: Alper KUTAY

30 MART 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Alanya Belediye Başkanı seçilen Adem Murat Yücel, görevindeki 4. yılı geçen Cuma geride bıraktı. Başkan Yücel, bugün saat 14.00'de başlayacak Belediye Meclis Toplantısı'nda üyelere geride kalan bir yıllık çalışmalarını anlatacak, 2017 Faaliyet Raporu'na onay isteyecek. Bugünkü tarihi meclise tüm üyelerin eksiksiz katılmaları bekleniyor. Meclis toplantısında ilk olarak Alanya Belediye Başkanlığı'nın 1 Ocak 2017 ile 31 Aralık 2017 tarihlerini içeren Faaliyet Raporu müzakere edilecek. Plan ve Bütçe Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu kararlarının görüşülmesinin ardından imarla ilgili Plan ve Proje Müdürlüğü'nden gelen talepler müzakere edilecek.

ENCÜMEN ÜYELERİ SEÇİLECEK

Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 28 Mart 2018 tarihli yazısı görüşüldükten sonra "gizli oyla" belediye encümeni için 3 üye seçimi yapılacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'na, İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na, Sosyal Yardım Değerlendirme Komisyonu'na, Meydan, Cadde, Sokak, Park, Tesis ve Benzerlerine Ad Verme Komisyonu'na, Numarataj Komisyonu'na, Kültür ve Turizm Komisyonu'na, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu'na, Esnaf ve Ticaret Komisyonu'na, Tarihi Kentler Birliği'ne belediye meclis üyeleri arasından yeni üyeler seçilecek. Akdeniz Belediyeler Birliği'ne de meclis üyeleri arasından 4 asil 2 yedek üye seçimi yapılacak. 2017 mali yılı belediye gelir ve giderleri ile ilgili Denetim Komisyonu tarafından hazırlanan rapor hakkında meclise bilgi verilecek. Meclis, dilek ve temenniler ile son bulacak.

'24 SAATİN 18 SAATİ HİZMETLE GEÇİYOR'

Geride kalan 4 yıllık süre zarfında Alanya Belediyesi'nin, Antalya'nın 19 ilçe belediye arasında en büyük yatırım bütçesine sahip olan ve en iyi çalışan belediye olduğunu söyleyen Başkan Yücel, hizmetlerin yerinde ve zamanında yapılması gerektiğini belirterek, öncelik sırasına göre tüm mahallelerin sorunlarını çözdüklerini söyledi. Başkan Yücel, "Sadece 6 Büyükşehirde olan çakıl-kum tesisini kuran, bitkilerini kendisi üreten, güneş enerji santralinden elektrik üreten, teleferiğini yapan bir belediyeyiz" dedi. İnsanların mutluluğu ve refahını sağlamak için çalıştıklarını kaydeden Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, 24 saatin 18 saatini halka hizmet etmeye ayırdığını söyledi. Başkan Yücel, "Zamanı iyi kullanarak, doğru planlamalarla, doğru projelerle, insan odaklı çalışıyoruz. Merkezde sağladığımız konforu, beldelerimize ve kırsal mahallelerimize de sağlamaya çalışıyoruz. Halkımızın mutluluğu ve refahı için hizmetlerimizi en ücra yerlere götürüyoruz" diye konuştu.