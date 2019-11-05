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Alanya Belediye Meclisi'nde sıcak dakikalar: İyi Parti’den 25 milyonluk kredi talebine ‘Ret’

Alanya Belediyesi’nin Kasım ayı meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantı partilerin grup sözcüleri ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in gündeme dair konuşmalarıyla başladı

GÜNCEL 05.11.2019, 17:28 05.11.2019, 17:35
Alanya Belediye Meclisi'nde sıcak dakikalar: İyi Parti’den 25 milyonluk kredi talebine ‘Ret’
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VERİLEN mesajların ardından meclisin gündem maddelerine geçildi. Kasım ayı meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının görüşülmesi kapsamında, meclis üyelerinden, Alanya Belediyesi’nin 25 milyonluk kredi kullanabilmesi için Başkan Adem Murat Yücel’e yetki vermeleri istendi. CHP grubu talebe çekimser kalırken, İyi Parti’lilerden ret oyu geldi. İyi Parti Grup Sözcüsü Hacı Mevlüt Zavlak eleştirilerde bulunarak, Alanya Belediyesi’nin yapımı hala tamamlanamayan yeni hizmet binasına dikkat çekti. Alanya Belediyesi’nin Kasım ayı meclisinde Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na da vefa örneği sergilendi. Alanya’nın Fenerbahçe Bulvarı’nın Mevlüt Çavuşoğlu ismiyle değiştirilmesine karar verildi. Alanya’ya özgü ürünlerin markalaşması noktasında yeni bir adım atıldı. Alanya’nın sevilen tatlarından yemeklerinden Gülüklü çorbası Alanya Belediyesi tarafından tescillendi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da gerçekleşen 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi’nden Alanya Belediyesi gururla dönmüş ve Sıfır Atık Yerel Yönetimler Ödülü’nün sahibi olmuştu. Lakin Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel dedesinin kaybı nedeniyle ödülü alamamıştı. Meclis toplantısı kapsamında Başkan Yücel belediyeye sunulan bu ödülü de aldı. Meclisin Dilek ve Temenniler Bölümü yine sıcak diyaloglarla devam etti. Mecliste söz alan CHP’li Meclis Üyesi Nazmi Zavlak Sapadere halkının sesi oldu ve halihazırda belediyenin işletmesinde kalan kanyona ilişkin taleplerini meclis toplantısına taşıdı. İyi Parti’li Hacı Mevlüt Zavlak’ın Dim Çayı’nın yol sorununa ilişkin soruları ise mecliste sıcak dakikaların yaşanmasına sebep oldu. Alanya Belediye Meclisi lösemi ve kök hücre bağışına ilişkin farkındalığın artması adına 2 Kasım itibariyle başlayan etkinliklere dahil oldu. Meclis üyeleri tam kadro maske takarak binlerce hastaya moral verdi.

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