Alanya Belediye Meclisi'nde gerginlik!

ALANYA Belediye Meclisi, aylık olağan toplantılarının ekim ayı oturumunu Alanya Belediye Meclis Salonu'nda Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in başkanlığında gerçekleştirdi. Meclise, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden (Ak Parti) Emin Hatipoğlu, Ahmet Büküş, Erol Fazlıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) Eray Erdem ve Mustafa Aras, Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ise Abdullah Sönmez ve Kerim Aydoğan mazeretli olarak katılmadı. Meclisin açılışında konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, eylül ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetler hakkında kısa bir bilgi verdi. Bu yıl 25'incisi gerçekleşen triatlon yarışları ve yine bu yıl 15'incisi gerçekleşen caz festivali ile ilgili emeği geçen herkese teşekkür etti.

SÖZCÜLERDEN 29 EKİM MESAJI

Ak Parti Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan açılışta yaptığı konuşmasında, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum ve Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Allah’tan rahmet diliyorum. Alınacak bütün kararların Alanya’ya hayırlı olmasını diliyorum” dedi. CHP’li Erdoğan Toktaş ise, aşure ayının kutlu olması temennisinde bulundu. Toktaş, “Alanya’nın yüz akıyla içinden çıktığı triatlon yarışlarında emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Ayrıca Yaşlılar Günü’nü de tebrik ediyorum. Geçmişimiz, geleceğimizin yapı taşıdır. Bu sebeple yaşlılarımızın saygınlıklarının korunması, ihtiyaçlarının giderilmesi ve destek olunması anlamında herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum. Öte yandan Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ya İstiklal, ya ölüm’ felsefesiyle yola çıkarak bugünlere ulaşması yolunda temellerini attığı cumhuriyetin kuruluş yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Bu millet ölüm kalım savaşının ardından ayağa kalkmış ve bu topraklar bu felsefenin ardından ayağa kalkmıştır” dedi. MHP’li Mustafa Tuna da, “Bize bu cennet vatanı bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyoruz” diye konuştu.

YÜCEL’DEN ALANYASPOR MESAJI

Başkan Yücel ise, “İçerisinde bulunduğumuz mübarek Muharrem ayını kutluyorum. Alanya’da Eylül ayında güzel organizasyonlar oldu. Triatlon yarışlarını başarıyla gerçekleştirdik. 2019 Ekim ayında yine triatlon yarışları olacak. Dünya kupasına ev sahipliği yapacağız. Bunun yanında Alanyaspor da çok başarılı gidiyor. Yönetimden taraftara herkese çok teşekkür ediyorum ve başarıların daim olmasını diliyorum. Ekim ayında önümüzdeki günlerde Galip Dere Plajı’nda plaj futbol turnuvası düzenlenecek. Tüm halkımızı da davet ediyoruz. Öte yandan tiyatro sezonumuz da açılıyor. Alanya Belediye Tiyatrosu bölgenin en kapsamlı ve en başarılı tiyatro ekiplerinden. Oyunlara da tüm vatandaşları davet ediyorum” dedi.

‘TURİZM ÇALIŞANLARINA EĞİTİM ŞART’

Konuşmaların ardından gündem maddelerine geçildi. Plan ve Bütçe Komisyonundan gelen kararlar çerçevesinde ilk olarak performans programı bütçesi okunup oylandı. 2019 Performans Hedefleri kapsamında 245 bin 228 TL bütçe ayrılması onaylandı. Buna ek olarak Ak Parti grubundan Şükrü Cimrin, “Bu tablo 2018 baz alınarak hazırlanmış. Turizm çalışanlarının eğitim kalitesini arttırmak için çalışma yapılması yönünde bütçe 0 olarak ayarlanmış. Bunun listeye eklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda destek bekliyoruz” dedi. Yücel de ilgili komisyondan çalışma yapmasını istedi.

BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE GERGİNLİK

2019 Mali Yılı Bütçesi maddesi ise tartışmalara sahne oldu. Belediye gelirlerini ve planlanan harcama bütçelerini eleştiren Ak Parti Grubu ile Başkan Yücel hararetli bir tartışma içerisine girdi. 405 milyon TL olarak belirlenen bütçenin hangi alanlara dağıldığı konusunda açıklama isteyen Ak Parti grubu, “2019 özel kalem bütçemiz 9 buçuk milyon. 2018’de 8 milyonluk bir bütçe ayırmışız. 5 milyon lira harcamışız. Bu özel kalem bütçesinin düşmesi gerektiğine inanıyoruz” dedi. Alper Birer’in açıklamasına cevap veren Başkan Yücel, “2 sene önce özel kalem bütçesinin artmasını siz istemiştiniz, bu günleri düşünerek mi böyle yaptınız bilmiyorum. Alanya’da yapılan tüm organizasyonları özel kalem bütçesinden yapıyoruz. Ben o yüzden özel kalemin bütçesinden harcanan her paranın altına imzamı atarım. Keşke bunları araştırarak bir konuşma yapsaydınız. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum” dedi.



ORTAMI TOKTAŞ YUMUŞATTI

Yücel’in bu sözlerine ise Ak Parti Grup Sözcüsü Kerim Başkaptan, “Biz böyle bir teklif yapmadık. Bunu kanıtlarsanız seviniriz. Tutanaklarda da böyle bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Sözlü yapılmış bir teklif olduğunu da sanmıyoruz” dedi. Tartışmaların ardından CHP Grup Sözcüsü söz alan Erdoğan Toktaş, “Bu kalemden nelere harcama yapıldığı görüşülmüş. Alanya Turizm Tanıtma Vakfı’na (ALTAV) yapılan katkılar da var bunun içerisinde. Başkanımız anlattı mı bilmiyorum ama biz komisyon geldiği şekilde onaylanmasını istiyoruz. Yardım edelim de ittifak çatırdamasın” dedi. Ardından yapılan oylama sonucunda Ak Parti çekimser oy kullanırken maddeler CHP ve MHP’nin olur oylarıyla meclisten geçti. Gündem maddelerinin ardından meclis oturumu sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2018, 21:05