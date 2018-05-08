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Alanya Belediye Düğün Salonu'nda kermes açıldı

Ev hanımı Çiçek Dağlı öncülüğünde Alanya Belediye Düğün Salonu'nda kermes açıldı

Alanya Belediye Düğün Salonu'nda kermes açıldı

Ev hanımı Çiçek Dağlı öncülüğünde Alanya Belediye Düğün Salonu'nda kermes açıldı

08 Mayıs 2018 Salı 21:46
Alanya Belediye Düğün Salonu'nda kermes açıldı
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Asiye ELİAÇIK

EL işi ürünlerin ve birçok farklı lezzetin bulunduğu kermesi, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olmak için Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ilçe başkanlığından istifa eden Ali Takavut, geçtiğimiz haftalarda Takavut'un ardından göreve gelen CHP İlçe Başkanı Sefa Çorbacı ve yönetimi, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ALESO) Başkanı Nuri Demir ile çok sayıda vatandaş ziyaret etti. Evden çıkmayan ve geliri olmayan birçok kadına gelir kaynağı olması amacıyla böyle bir kermes düzenlemek istediğini belirten Çiçek Dağlı, Dim TV (dimtv.tv) mikrofonlarına, "Gerçekten çok yetenekli kadınlarımız var. Kermeste birbirinden farklı birçok lezzet ve el işi ürünler bulunabilir. Bütün Alanya halkını kadınlara destek olmaya çağırıyoruz" dedi.
'PARTİ GÖZETMEKSİZİN 
KADINA DESTEK OLUNMALI'
CHP İlçe Kadın Kolları da kermeste kadınlara destek amacıyla stant açtı. CHP Kadın Kolları Başkanı Şadıman Tığlı etkinlik hakkında şunları söyledi: "Bütün girişimci kadınlara parti gözetmeksizin destek oluyoruz. Onlara destek olmak ve paylaşım yapmak amacıyla kermeste yer almak istedik. Standımızda kadın üyelerimizin yaptığı ürünleri ve yemekleri sergiliyoruz. Çiçek Dağlı'ya bir ev kadını olarak böyle bir girişimde bulunduğu için teşekkür ediyorum." 

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Alanya BelediyeDüğün SalonuKermes
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