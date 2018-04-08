Alanya Belediye Çay Bahçesi'nde yeni dönem

NECİP Arslan’ın işletmeciliğini yaptığı Belediye Çay Bahçesi’nde aileler çay ve kahvelerini yudumlarken, çocuklar gönüllerinde oynayabilecek. Farklı yaş guruplarına göre oyun gurupları bulunan işletme bünyesine son olarak balon park eklendi. Tırmanma duvarı, kaydırak ve zıp zıp gibi ünitelerin yer aldığı oyun gurubu çocuklardan oldukça ilgi görüyor.
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