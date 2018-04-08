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Alanya Belediye Çay Bahçesi'nde yeni dönem

Alanya'nın en gözde işletmelerinden Belediye Çay Bahçesi, yeni sezona hazırlanıyor. Her yaş gurubuna hitap eden işletme, çocuklar için oluşturduğu oyun alanına son olarak yeni bir oyun gurubu ilave etti

Alanya Belediye Çay Bahçesi'nde yeni dönem

Alanya'nın en gözde işletmelerinden Belediye Çay Bahçesi, yeni sezona hazırlanıyor. Her yaş gurubuna hitap eden işletme, çocuklar için oluşturduğu oyun alanına son olarak yeni bir oyun gurubu ilave etti

08 Nisan 2018 Pazar 13:00
Alanya Belediye Çay Bahçesi'nde yeni dönem
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NECİP Arslan’ın işletmeciliğini yaptığı Belediye Çay Bahçesi’nde aileler çay ve kahvelerini yudumlarken, çocuklar gönüllerinde oynayabilecek. Farklı yaş guruplarına göre oyun gurupları bulunan işletme bünyesine son olarak balon park eklendi. Tırmanma duvarı, kaydırak ve zıp zıp gibi ünitelerin yer aldığı oyun gurubu çocuklardan oldukça ilgi görüyor.

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Son Güncelleme: 08.04.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
Belediye Çay BahçesiAlanyaNECİP Arslan
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