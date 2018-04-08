Alanya Belediye Çay Bahçesi'nde yeni dönem

Alanya'nın en gözde işletmelerinden Belediye Çay Bahçesi, yeni sezona hazırlanıyor. Her yaş gurubuna hitap eden işletme, çocuklar için oluşturduğu oyun alanına son olarak yeni bir oyun gurubu ilave etti