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Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Kula'nın acı kaybı

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula'nın annesi Emine Kula hayatını kaybetti

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Kula'nın acı kaybı

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula'nın annesi Emine Kula hayatını kaybetti

25 Mart 2018 Pazar 12:05
Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Kula'nın acı kaybı
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ALANYA Belediye Meclis Üyesi ve Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Kula'nın annesinin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Güzelbağ Mahallesinden olan Merhum Hasan Kula'nın eşi ve Başkan Yardımcısı Mehmet Kula'nın annesi Emine Kula'nın yaşlılığa bağlı sebeplerden ötürü hayatını kaybettiği öğrenildi. Merhumenin cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Güzelbağ Mezarlığına defnedileceği bildirildi.

Yeni Alanya ailesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı dileriz.
 

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Son Güncelleme: 25.03.2018 16:12
Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiMehmet KulaEmine KulaGüzelbağ
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