Alanya bayrama hazır

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü şehrin dört bir yanında çalışmalarını hızlandırarak Alanya’yı bayrama hazır hale getiriyor

Alanya bayrama hazır
banner404

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatları, Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir’in koordinesinde gerçekleşen çalışmalarla Alanya bayrama hazırlanıyor. Şehrin muhtelif noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bayram süresince de çalışmalarına devam edecekler. Şehirde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden Müdür Demir, “Gece-gündüz çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Özellikle şehrin en hareketli noktalarında görevli arkadaşlarımız yer alacaklar. Bayram boyunca da şehrimizi temiz tutmak için olanca gücümüzle çalışacağız” dedi. 

Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2019, 22:42
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Ay yıldızlılar tutulamıyor 2-0
Ay yıldızlılar tutulamıyor 2-0
  1. SPOR

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472