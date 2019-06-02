Alanya bayrama hazır

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in talimatları, Temizlik İşleri Müdürü Adem Demir’in koordinesinde gerçekleşen çalışmalarla Alanya bayrama hazırlanıyor. Şehrin muhtelif noktalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, bayram süresince de çalışmalarına devam edecekler. Şehirde yaşanabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı hazırlıklı olduklarını ifade eden Müdür Demir, “Gece-gündüz çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Özellikle şehrin en hareketli noktalarında görevli arkadaşlarımız yer alacaklar. Bayram boyunca da şehrimizi temiz tutmak için olanca gücümüzle çalışacağız” dedi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 00:48