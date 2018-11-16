Mehmet AL
ANTALYA Barosu Alanya Temsilciliği Genel Kurulu bugün Alanya Adliyesi'nde yapıldı. Temsilcilik için İbrahim Ertuş, ve Sercan Atalay yarışırken, Alanya'da 463 kayıtlı avukatlardan sadece 336 oy kullandı. Sabah 9'da başlayıp, akşam 5'e kadar devam eden oy kullanma işlemin ardından yapılan sayımda 2 oy geçersiz sayılırken, Bu sayımlara göre 173 oy alan İbrahim Ertuş, Antalya Barosu Alanya Temsilcisi olurken, Sercan Atalay ise 161 oy aldı
Alanya Baro Temsilcisi Ertuş güven tazeledi
Antalya Barosu Alanya Temsilciliği için yapılan seçimde kullanılan 336 oyun 173 oy alan İbrahim Ertuş tekrar seçilerek avukatların temsilcisi oldu
Mehmet AL
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