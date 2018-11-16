Alanya Baro Temsilcisi Ertuş güven tazeledi

Mehmet AL

ANTALYA Barosu Alanya Temsilciliği Genel Kurulu bugün Alanya Adliyesi'nde yapıldı. Temsilcilik için İbrahim Ertuş, ve Sercan Atalay yarışırken, Alanya'da 463 kayıtlı avukatlardan sadece 336 oy kullandı. Sabah 9'da başlayıp, akşam 5'e kadar devam eden oy kullanma işlemin ardından yapılan sayımda 2 oy geçersiz sayılırken, Bu sayımlara göre 173 oy alan İbrahim Ertuş, Antalya Barosu Alanya Temsilcisi olurken, Sercan Atalay ise 161 oy aldı