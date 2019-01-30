Alanya Baltık'ı es geçmedi

ALANYA Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV), Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katılmadığı Litvanya fuarına Letonya Otelciler ve Restorancılar Derneği ile birlikte katıldı. Estonya, Letonya ve Litvanya’dan oluşan Baltık pazarı için büyük önem taşıyan fuar Litvanya’nın başkenti Vilnius’da yapıldı. Fuarda Alanya’yı, Baltık Bölgesi’ni ve Türkiye’yi iyi tanıyan ve iyi Türkçe konuşan tarih öğretmeni Eryk Tatol temsil etti. Alanya için önem derecesi yüksek olan fuarla ilgili açıklama yapan ALTAV ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, “Baltık ülkelerinde Antalya oldukça popüler. Bizler de Antalya’yı tercih edecek olan bu pazardan daha fazla pay alabilmek için çalışmalarımızı her koşulda sürdürüyoruz” dedi.

SEKTÖREL ANLAŞMA YAPILMIŞTI

Geçtiğimiz yıllarda Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) ve Letonya Otelciler ve Restorancılar Derneği arasında Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilecek projelerin hazırlanması, personel değişimi, iki ülke arasında turizmin gelişmesi adına konferansların düzenlenmesi, karşılıklı turist akışının arttırılması ve ilişkilerin güçlendirilmesi adına geniş çaplı sektörel anlaşma imzalanmıştı.

