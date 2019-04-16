Alanya Balık Hali esnafı içini Dim TV'ye döktü

“ENFLASYONUN uğramadığı tek yer balıktır” diyen esnaf, av sezonunun sona ermesinin balık fiyatlarında bir yükselişe neden olmayacağını belirtti. Esnaf, “Geçen yıldan beri fiyatlarımız neredeyse hiç değişmedi.” dedi. Turistlerin, balığa olan ilgisinin yerli halktan fazla olduğunu ifade eden balıkçılar, “Her dört müşteriden üç tanesi turist. Sezondan biz de umutluyuz.” dediler.

“KERMESLER BİZİ BİTİRDİ”

Balık halindeki bir kısım esnaf ise sezonun geç başlaması, av yasağı sezonuna girilmesi ve en önemlisi de sık sık düzenlenen nedeniyle ekonomik sıkıntı çektiklerini ifade etti. DİM TV’ye konuşan bir dükkan sahibi, “Bizi bitiren bu kermesler oldu. Bu konuya acilen çözüm bulunmalı. Personelimizin parasını bile borçlanarak ödüyoruz. Birçok esnaf işçi çıkarmak zorunda kaldı. Buna belediyemiz ve devlet çözüm bulsunlar. Böyle giderse kepenk kapatacağız.” açıklamasında bulundu.