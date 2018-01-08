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Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp oldu

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası (ABBO) Başkanı, seçime tek aday olarak giren Velittin Yenialp oldu

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp oldu

Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası (ABBO) Başkanı, seçime tek aday olarak giren Velittin Yenialp oldu

08 Ocak 2018 Pazartesi 11:47
Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp oldu
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ALANYA Şoförler Odası Düğün Salonu'nda yapılan 7. Olağan Genel Kurulu'nda, ABBO Başkanı yeniden Velittin Yenialp oldu. Seçime rakipsiz giren Yenialp, böylece üçüncü kez "bakkalların başkanı" oldu.

Kurula, Adalet ve Kalkınma Partisi İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Odası Başkanı Doğan Bacak, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Nuri Demir ve çok sayıda üye katıldı.

'BAKKALLAR YASASI'NI ÇIKARTTIRACAĞIZ'
Tek aday olmasına rağmen kendisini yalnız bırakmayanlara teşekkür eden Yenialp, "Bizim en büyük sorunumuz zincir mağazalar. Ama anayasanın 48. maddesi, ticaretin engellenemeyeceğini söylüyor. Tozlu raflarda duran Bakkallar Yasası'nın çıkması için elimizden geleni yapacağız. Alanya'da 157 adet zincir mağaza bulunuyor. Bir gezici duyuru tahtası hazırladık. Daha önce de siyah çelenkli bir protesto yapmıştık." dedi.

'SEYYARLARI İHBAR EDİN'
Seyyar satıcılarla da mücadele ettiklerini söyleyen Yenialp, "Sizden ricam, dükkanlarınızın yakınında seyyar satıcı görürseniz arayıp bize bildirin. Biz yasal işlemlerle bunları bağlatıyoruz." diye konuştu.

SANAL BAKKAL ATILIMI
Yenialp, Alanyalı bakkallara sanal ortamda da alışveriş olanağı yaratmak için çalışmalara başlayacaklarını söyledi. Bu yöntem ile, bakkalların satış, dolayısıyla kar oranının artırılması hedefleniyor.

MAAŞ BİLMECESİ
Divan Başkanı Ali Akkaya, konu maaş oylamasına gelince "Zaten yasalarda bir oda yönetiminin, üye sayısına göre ne kadar maaş alabileceği yazılır. Yasadaki şekliyle oylamaya sunuyorum." ifadelerini kullandı. Mevcut yasa, üst sınırı belirliyor. 500 üyesi olan bir odanın başkanı bir, 500-bin 1500 üyesi olan bir odanınki ise iki asgari ücret alabiliyor, yani ABBO için üst sınır, iki asgari ücret. Son kararı, ABBO'nun yönetim kurulu verecek.

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Son Güncelleme: 08.01.2018 12:17
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AlanyaAlanya Bakkallar Ve Bayiler OdasıVelittin YenialpAlanya Şoförler Odası Düğün Salonu
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