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Alanya Ata'ya koşacak

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi tarafından 'Atatürk'e Koşalım Halk Koşusu' gerçekleştirilecek

Alanya Ata'ya koşacak

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi tarafından 'Atatürk'e Koşalım Halk Koşusu' gerçekleştirilecek

06 Mart 2015 Cuma 11:47
Alanya Ata'ya koşacak
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ATATÜRKÇÜ Düşünce Derneği (ADD) Alanya Şubesi tarafından 'Atatürk'e Koşalım Halk Koşusu' gerçekleştirilecek. 'Atatürk'e Koşalım Halk Koşusu' için kayıtlar Alanya Belediye binasında yarın sabah 08.00'de başlayıp akşam 17.00'de sona erecek. Halk koşusu 12-18 yaş grubunda 2 kilometre, 18 yaş üzeri 5 kilometre olarak belirlendi. ADD Alanya Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Halil İbrahim Baytekin, "Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecek. Derneğimize bu organizasyonda büyük desteği olan Alanya Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO), Türkiye Atletizm Federasyonu, Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD), Alara Turizm Yatırımcıları Derneği, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü, Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçeşehir Koleji, Türkay Rent a Car, Alanya Belediyesi Spor Müdürlüğü ve çalışanlarına sonsuz teşekkür ederiz. Alanya'da yaşayan herkesi Atatürk adına yapılan bu etkinliğimize bekliyoruz" dedi.

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Son Güncelleme: 06.03.2015 10:55
Anahtar Kelimeler:
AlanyaAtaAlanya ŞubesiAtatürk
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