Alanya Ata'sını anıyor

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde anılıyor

Alanya Ata'sını anıyor
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ATATÜRK Anıtı önünde gerçekleştirilen anma törenine Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel önderliğinde Alanya protokolü, resmi kurum ve kuruluşların idari personelleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in çelenk sunma törenlerinin ardından 2 dakikalık saygı duruşuna geçildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen anma törenine Alanya Kültür Merkezi’nde devam etmek üzere son verildi.

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