Alanya Ata'sını andı

MİLLİ Mücadele’yi zaferle taçlandırarak Türk milletine bağımsızlığını armağan eden, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu Cumhurbaşkanı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk aramızdan ayrılışının 80. yıldönümünde Alanya’da anıldı.

ATATÜRK Anıtı önünde başlayan anma programına Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel önderliğinde Alanya protokolü, resmi kurum ve kuruluşların idari personelleri, siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Alanya Kaymakamı Mustafa Harputlu ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in çelenk sunma törenlerinin ardından 2 dakikalık saygı duruşuna geçildi. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından ise Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen anma törenine Alanya Kültür Merkezi’nde devam etmek üzere son verildi.

GENÇLER “CUMHURİYET’İN BEKÇİLERİYİZ” DEDİ

Alanya protokolünün eksiksiz katılımıyla devam eden anma programı Alanya Kültür Merkezi çatısı altında devam etti. Alanya Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri günün anlam ve önemine uygun olarak konuşmalar gerçekleştirdi, şiirler okudu. Alanya Lisesi öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu oratoryo, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2018, 21:56