Alanya Askerlik Şubesi uyardı

ALANYA Askerlik Şubesi Başkanı Personel Yüzbaşı Yavuz Erkek, Kasım 2017’de sevke tabi olan 1997 doğumlu ve aynı dönem er statüsündeki yükümlülerin eğitim merkezine sevklerinin 1. grup için 13 Ekim-1 Kasım 2017, 2. grup yükümlüler için de 1-15 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirileceğini açıkladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sevki yapılacak olanların sınıf ve eğitim merkezlerinin yer aldığı listeler yayımlandıktan sonra askerlik şubesinden de öğrenilebilecek. Evraklarını almak üzere başvuracak yükümlülerin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Birinci grupta sevke tabi olanların sevk işlemleri, askerlik şubelerinden 13 Ekim-1 Kasım 2017 tarihleri arasında yaptırılabilecek. İkinci grupta sevk işlemlerini yaptıracak olanlar ise, E-Devlet üzerinden 1-11 Kasım 2017, askerlik şubesinden 1-15 Kasım 2017 tarihlerinde gerçekleştirebilecek. Her iki grupta da yer alan yükümlüler, sevk evraklarını aldıktan sonra sevk işlemlerine ait yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanları ile PTT işyerleri veya PTT kartlarıyla PTT MATİK’lerden 1-2 iş günü içerisinde temin edebilecek.

YASAL İŞLEM UYGULANACAK

Kasım 2017 1. gruba tabi olup 1 Kasım 2017 ve 2. grupta yer alıp 15 Aralık 2017 tarihleri dahil olmak üzere sevk işlemlerini yaptırmamış olan, sevk evraklarını aldığı halde kendilerine tanınan yasal yol süresi bitimine kadar birliklerine katılmayanlar hakkında işlem yapılacak. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulabilecek olan yükümlüler hakkında idari para cezası uygulanabiliyor.”