Alanya aşığı Belçikalı’ya hüzünlü veda

HER fırsatta Alanya aşığı olduğunu ve vefat ettiğinde mutlaka Alanya’da defnedilmeyi istediğini söyleyen Laterre, mülk sahibiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle işyerini üç yıl önce kapatmış ve inzivaya çekilmişti. Kızı ve eşiyle yaşayan Laterre’nin yakınları, vefat haberini alınca Belçika’dan Alanya’ya geldi. Vücudunu saran bir enfeksiyon sonucu 3 gün içinde organları iflas eden ve Alanya Anadolu Hastanesi’nde hayata gözlerini yuman Laterre’nin son isteği üzerine cenazesi Mahmutlar Yabancılar Mezarlığı’na defnedildi. Alanya’daki Türk dostları ve komşularıyla, Belçika’dan gelen yakınlarının katıldığı cenaze töreni bugün yapıldı. Hıristiyan geleneklerine göre tabutla gömülen Laterre’nin cenazesinin başında yakınları gözyaşlarına hakim olamazken, ayrıca kızı Petra’nın cep telefonundan Philippe Laterre’nin sevdiği şarkıyı katılımcılara dinletmesi dikkat çekti.