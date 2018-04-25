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Alanya aşevinden her gün binlerce kişiye sıcak yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkezi ve Alanya’da kurduğu aşevleri ile her gün 2 bin 600 kişiye üç öğün sıcak yemek ulaştırıyor

Alanya aşevinden her gün binlerce kişiye sıcak yemek

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya merkezi ve Alanya’da kurduğu aşevleri ile her gün 2 bin 600 kişiye üç öğün sıcak yemek ulaştırıyor

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:52
Alanya aşevinden her gün binlerce kişiye sıcak yemek
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ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in ilk başkanlık döneminde Toptancı Hal içinde kurduğu aşevi ihtiyaç sahiplerine her gün sıcak yemek ulaştırıyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı aşevinde 30 personel görev yapıyor. Bir fabrika sisteminde işleyen Büyükşehir Belediyesi Aşevi’nde her gün 2 bin kişi için 3 çeşit yemek hazırlanıyor. Diyetisyenler de kalori ve besin hesaplamaları ile yemekleri ve malzemelerin hangi oranda kullanılacağını belirliyor. 

Sıkı kontrol 
Yemekler Gıda Mühendisleri tarafından da kontrol ediliyor. Yağ, salça, tuz oranı ve gramajları kontrol edilen yemeklerin tatlarına bakılıp sonra numuneleri alınıyor. Servise hazır olan yemekler, ihtiyaç sahibi ailelerdeki kişi sayısına göre kaplara konuluyor. Sabah saatlerinde araçlara yüklenen yemekler tek tek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılıyor. Görevliler saat 13.00 gibi dağıtımdan boş sefer taslarıyla dönüyorlar. Ardından bir sonraki gün dağıtımı yapılacak yemeklerin hazırlıkları başlıyor. 

6 ayda bir takip 
Yemek yardımı alan ihtiyaç sahibi vatandaşlar 6 ayda bir sosyal hizmet uzmanları tarafından kontrol ediliyor. Bu kontroller sırasında vatandaşların sosyo-ekonomik durumlarındaki değişim takip ediliyor. Durumunda bir değişme söz konusu değilse yemek dağıtımına devam ediliyor. Artık ihtiyaç sahibi olmadığı tespit edilen vatandaşlar yemek dağıtım listesinden çıkarılıyor.

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AntalyaBüyükşehir BelediyesiAlanyaAşevleriYemek
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