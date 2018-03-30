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Alanya Aşevi'nden öğrencilere hizmet

Alanya Aşevi’nden ihtiyaç sahibi 267 kişiye haftanın 7 günü üç çeşit sıcak yemek gönderiliyor. Aşevi’nden sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlara değil, ihtiyaç sahibi öğrencilere de sıcak yemek servisi yapılıyor

Alanya Aşevi'nden öğrencilere hizmet

Alanya Aşevi’nden ihtiyaç sahibi 267 kişiye haftanın 7 günü üç çeşit sıcak yemek gönderiliyor. Aşevi’nden sadece ihtiyaç sahibi vatandaşlara değil, ihtiyaç sahibi öğrencilere de sıcak yemek servisi yapılıyor

30 Mart 2018 Cuma 23:17
Alanya Aşevi'nden öğrencilere hizmet
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Aşevi, 5 personeli ve 4 hizmet aracıyla günde 817 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da hizmete açtığı aşevi, haftanın 5 günü Gazipaşa’daki dört okula 550 kişilik yemek ulaştırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da açtığı Aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olup, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilk başkanlık döneminde Antalya'da kurduğu aşevinin ikincisi Alanya’da hizmete girmişti. Alanya’da yüzlerce aileye 3 öğün sıcak yemek yardımı yapan aşevi, çevre ilçelere de hizmet götürüyor. Aşevinden Gazipaşa’daki Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Anadolu, Anadolu ve METEM okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi 550 öğrenci için haftanın 5 günü 3 çeşit sıcak yemek yardımı yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Alanya Aşevi'nde pişirilen yemekler gıda mühendislerinin denetiminden geçiyor. Hazırlıklar ise bir gün önceden başlıyor. Kaliteli ve marka malzemelerin kullanıldığı yemekler, yapılan kontrollerin ardından ertesi sabah ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerine tek tek ulaştırılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya AşeviIhtiyaçöğrenci
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