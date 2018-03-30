Alanya Aşevi'nden öğrencilere hizmet

Haber: Alper KUTAY

ALANYA Aşevi, 5 personeli ve 4 hizmet aracıyla günde 817 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin Alanya’da hizmete açtığı aşevi, haftanın 5 günü Gazipaşa’daki dört okula 550 kişilik yemek ulaştırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya’da açtığı Aşevi ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olup, sosyal belediyeciliğin en güzel örneğini sergiliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in ilk başkanlık döneminde Antalya'da kurduğu aşevinin ikincisi Alanya’da hizmete girmişti. Alanya’da yüzlerce aileye 3 öğün sıcak yemek yardımı yapan aşevi, çevre ilçelere de hizmet götürüyor. Aşevinden Gazipaşa’daki Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Merkez Anadolu, Anadolu ve METEM okullarında eğitim gören ihtiyaç sahibi 550 öğrenci için haftanın 5 günü 3 çeşit sıcak yemek yardımı yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak faaliyet gösteren Alanya Aşevi'nde pişirilen yemekler gıda mühendislerinin denetiminden geçiyor. Hazırlıklar ise bir gün önceden başlıyor. Kaliteli ve marka malzemelerin kullanıldığı yemekler, yapılan kontrollerin ardından ertesi sabah ihtiyaç sahibi kişilerin adreslerine tek tek ulaştırılıyor.