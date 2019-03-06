Alanya ASAT harıl harıl

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya ASAT alt yapı yatırımlarına farklı mahallelerde devam ediyor

Alanya ASAT harıl harıl
banner404

ANTALYA'DA Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Alanya ASAT Şube Müdürlüğü, Alanya’nın 102 mahallesinde gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Belirlenen program dahilinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu yatırımlarını sürdüren Alanya ASAT, arızalara 7/24 bakıyor. Alanya’nın merkez mahallelerinde kanalizasyon sorunu yaşayan noktalara Alanya ASAT, kendi imkanlarıyla yeni imalatlar yapıyor. Hacımehmetli Mahallesi’nde sürekli arıza yapan kanalizasyon hattı, yağmur suyu ve içme suyu hatları yenilendi. Sugözü Mahallesi’nde kanalizasyon hattı olmayan sokaklara yeni hatlar yapıldı. Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler Deresi mevkiine de yeni kanalizasyon hattı yapı işi tamamlandı. Ayrıca sürekli tıkanan ve arıza veren Fığla Mahallesi’ndeki kanalizasyon hattı da yeniden yapılarak bölgedeki sorun kökten çözüldü.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Asmaca Mahallesi'nden Yücel'e tam destek
Asmaca Mahallesi'nden Yücel'e tam destek
  1. Alanya

banner528

banner516

banner470

banner452

banner449

banner518

banner481

banner472