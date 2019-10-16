‘Alanya Arıtma Tesisi’nin kapasitesini arttıracağız’

BÖCEK, Alanya Arıtma Tesisi yenileme ve kapasite artırımını da protokol çerçevesinde değerlendirdiklerini, 225 milyon liralık yatırımla 300 kilometrelik kanalizasyon hattının 2022’de tamamlanacağını kaydetti. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde etrafa yaydığı koku ile vatandaşın tepkisini çeken Alanya Otogarı yanında bulunan Atıksu Arıtma Tesisi’ni revize etmeye hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak revize çalışması öncesi proje için Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 9. Maddesi gereğince bugün bir bilgilendirme toplantısı düzenlenecek. Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.30'da başlayacak toplantıda vatandaşların görüş ve önerileri alınacak. Ayrıca toplantıda yapılacak projeye ilişkin vatandaşlar bilgilendirilecek.