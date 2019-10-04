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Alanya Arıtma Tesisi yenilenecek: Hani tıkır tıkır çalışıyordu

Yeni Alanya ısrarla 'Kokuyor' diyerek gündemde tuttu, BŞB ise ısrarla 'Sorunsuz çalışıyor' dedi. Yeni Alanya'nın haklılığı BŞB'nin 'Revizyon' kararı ile ortaya çıktı

GÜNCEL 03.10.2019, 14:55 04.10.2019, 00:48
Alanya Arıtma Tesisi yenilenecek: Hani tıkır tıkır çalışıyordu
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ANTALYA BŞB, son dönemde etrafa yaydığı koku ile vatandaşın tepkisini çeken Alanya girişindeki arıtmayı revize etme kararı aldı. Revizyon öncesi 17 Ekim'de bilgilendirme toplantısı düzenlenecek, vatandaşın görüş ve önerileri alınacak. Revizyon (Yeniden gözden geçirip düzeltme) kararı, BŞB'nin "Sorunsuz çalışıyor" açıklamalarına karşın ısrarla "Kokuyor, turizme zarar veriyor, halkı ve esnafı bunalttı" diyen Yeni Alanya'nın haklılığını ortaya koydu.

#Antalya Büyükşehir Belediyesi #Alanya Arıtma Tesisi #Alanya otogarı #Atıksu Arıtma Tesisi
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