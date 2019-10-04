Alanya Arıtma Tesisi yenilenecek: Hani tıkır tıkır çalışıyordu
Yeni Alanya ısrarla 'Kokuyor' diyerek gündemde tuttu, BŞB ise ısrarla 'Sorunsuz çalışıyor' dedi. Yeni Alanya'nın haklılığı BŞB'nin 'Revizyon' kararı ile ortaya çıktı
GÜNCEL 03.10.2019, 14:55 04.10.2019, 00:48
ANTALYA BŞB, son dönemde etrafa yaydığı koku ile vatandaşın tepkisini çeken Alanya girişindeki arıtmayı revize etme kararı aldı. Revizyon öncesi 17 Ekim'de bilgilendirme toplantısı düzenlenecek, vatandaşın görüş ve önerileri alınacak. Revizyon (Yeniden gözden geçirip düzeltme) kararı, BŞB'nin "Sorunsuz çalışıyor" açıklamalarına karşın ısrarla "Kokuyor, turizme zarar veriyor, halkı ve esnafı bunalttı" diyen Yeni Alanya'nın haklılığını ortaya koydu.
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