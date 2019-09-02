Alanya-Antalya ulaşımında 'Hız sınırı' müjdesi

UZUN yıllardır Alanya-Antalya arası D400 Karayolu'nda mağduriyet yaratan, toplu ulaşım, vatandaşların ulaşımı ve turistlerin transferlerinde şikayetlere

neden olan hız sınırı sorunu, Dim TV'de (dimtv.tv) ulaşım sorunlarının ele alındığı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'da gündeme gelmesinin ardından nihayet aşılıyor. Müjdeyi sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından bir mesajla veren Alanya Minibüsçüler, Otobüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Doğan Bacak

"D400 Karayolu'ndaki hız limiti sorununu Alanyamıza söz verdiğimiz gibi aştık. Bu sorunun takipçisi olan duayen gazeteci Sayın Mehmet Ali Dim ve işi bitirecek kişi olan CHP'li Meclis Üyesi Sayın Erkan Demirci ile bugün görüştüm. Hız sınırının 90 değil 105 kilometre olacağının müjdesini aldık. Kendilerine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz." dedi.

BACAK: DİM TAKİP EDERSE BU İŞ OLUR

Alanya televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı’nın 26 Ağustos 2019 Pazartesi akşamı konukları Alanya Minibüsçüler Odası Başkanı Doğan Bacak ile Alanya Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Kerim Akıllı olmuşlardı. Alanya'nın ulaşım ve toplu taşıma konusunda yaşadığı sorunlar ile çözümlerinin masaya yatırıldığı programda Alanya-Antalya arası D400 Karayolu'nda mağduriyet yaratan hız sınırları da gündeme gelmişti. İğneli Fıçı'ya canlı telefon bağlantısıyla katılan Antalya Büyükşehir ve Alanya belediyelerinin CHP'li Meclis Üyesi Erkan Demirci, Antalya-Alanya arasında mağduriyet yaratan düşük hız limitlerine ilişkin çalışma yapılacağını, bu konuyu Antalya BŞB Başkanı Muhittin Böcek adına takip edeceğini söylemişti. Bacak ise "Bu konuyu Alanya basınının amiral gemisi Yeni Alanya ve Dim TV'nin de takip etmesini rica ediyorum. Duayen gazeteci Mehmet Ali Dim takip ederse bu iş olur" demişti. Sorun, İğneli Fıçı'da böyle gündeme gelmesinin ardından Erkan Demirci'nin başlattığı girişimlerle aşıldı. Kabul çalışmaları devam eden yeni sistem henüz yürürlüğe girmedi. Yeni hız limitleriyle ulaşımın başlayacağı tarih, önümüzdeki günlerde Antalya

Büyükşehir Belediyesi (BŞB) UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından duyurulacak.