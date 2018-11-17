Alanya - Antalya Hava Durumu - 18 Kasım 2018

İŞTE hava durumu ile ilgili son gelişmeler:

Alanya, Antalya bölgesinde ve civarında bugün hava sıcaklığının 19° derece civarında olması ve havanın Çok Bulutlu olması bekleniyor. Alanya, Antalya civarında bugün için nem oranının yüzde 48 olması ve rüzgar hızının ortalama 4.83 km/h şeklinde seyredeceği öngörülüyor.

18/11/2018, Pazar günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 21° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazar günü hava Çok Bulutlu olacak.

19/11/2018, Pazartesi günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 22° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Pazartesi günü hava Kısmen Güneşli olacak.

20/11/2018, Salı günü hava sıcaklığının gün içinde en yüksek 23° derece ve en düşük 17° derece şeklinde olması bekleniyor. Salı günü hava Kısmen Güneşli olacak.