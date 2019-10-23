Alanya Anamur Tarım Fuarı'nda
Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, bu yıl 6'ncısı düzenlenen Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nda stant açtı
Uğur KANBEROĞLU
ALANYA'NIN hem geleneksel ipek ürünlerinin hem de muz lifi ürünlerinin tanıtıldığı Alanya standına fuar ziyaretçileri yoğun ilgi gösterdi. Alanya Belediyesi, Türkiye'nin en büyük ilçe fuarlarından biri olan Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'ndaki yerini aldı. 23-26 Ekim tarihleri arasında Anamur Belediyesi Şehit Uzman Çavuş Atanur Bal Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 20 binin üzerinde sektör profesyonelinin ziyaret etmesi beklenen fuara katılan ve yoğun ilgi gören Alanya Belediyesi standını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Tatar da ziyaret etti. Ürünler hakkında bilgi alan KKTC Başbakanı Tatar, muz lifi makinesini de dikkatlice incelerken, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, kendisine Alanya'yı simgeleyen cam tablo hediye etti. Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Nimet Hacıkura, 6. Anamur Tarım ve Gıda Fuarı'nda 3 gün boyunca stantlarının açık olacağını belirterek herkesi fuara davet etti.
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