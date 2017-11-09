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Alanya ALTSO heyeti Litvanya'da

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Litvanya’ya düzenlediği iş gezisi başladı. Gezinin ilk gününde, ALTSO heyeti Başkan Mehmet Şahin öncülüğünde Türkiye’nin Litvanya Büyükelçisi Aydan Yamancan ile düzenlenen toplantıya katıldı. 09 Kasım’da başlayan iş gezisi 12 Kasım’a kadar devam edecek

Alanya ALTSO heyeti Litvanya'da

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası’nın, Litvanya’ya düzenlediği iş gezisi başladı. Gezinin ilk gününde, ALTSO heyeti Başkan Mehmet Şahin öncülüğünde Türkiye’nin Litvanya Büyükelçisi Aydan Yamancan ile düzenlenen toplantıya katıldı. 09 Kasım’da başlayan iş gezisi 12 Kasım’a kadar devam edecek

09 Kasım 2017 Perşembe 16:42
Alanya ALTSO heyeti Litvanya'da
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09-12 Kasım tarihleri arasında Litvanya’ya iş gezisi düzenleyen ALTSO Heyeti’nin Litvanya temasları başladı. Heyet, iş gezisinin ilk gününde Başkan Şahin öncülüğünde Türkiye’nin Litvanya Büyükelçisi Aydan Yamancan’ın ev sahipliğinde büyükelçilik binasında düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantıda Ticaret Başmüşaviri Muhammet Karakaya’da yer aldı. 

İşbirliği olanaklarının görüşüldüğü toplantıda ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, Alanya’nın ekonomik yapısı hakkında katılımcılara bilgi verdi.  Turizm, tarım ve inşaat sektörlerinin Alanya’nın lokomotifleri olduğunu belirten Başkan Şahin, Litvanyalı iş adamlarını Alanya’ya davet etti. 

“LİTVANYALI ÖĞRENCİLER ALANYA’DA  STAJ YAPSIN”

Litvanya’da turizm bölümünde öğrenim gören öğrencilerin Alanya’da staj yapabilmesi için çeşitli olanaklar sunabileceklerini Büyükelçi Yamancan’a ileten Başkan Şahin, birçok milletten öğrencinin Alanya’da öğrenim gördüğünü de vurguladı. Alanya’da staj yapacak yabancı öğrencilere ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini belirten Başkan Şahin, turizm sektöründe yaşanan kalifiye personel ihtiyacına da dikkat çekti. 
Başkan Şahin, Alanya’da staj yapacak yabancı öğrencilerin de doğal olarak Alanya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacağını söyledi. 

ALTSO’nun yurt dışına düzenlediği iş gezilerinden de bahseden Başkan Şahin, “Üyelerimizin isteği doğrultusunda KOSGEB destekli iş gezileri düzenliyoruz. İş gezilerimize katılan üyelerimiz yurt dışında yapılan üretimi inceleme fırsatı yakalayıp, son teknolojiyle yapılan çalışmaları yerinde görüyorlar”
Litvanya’da yaşayan Türk kökenli iş adamlarının faaliyet gösterdiği sektörler ve ticaret imkanlarının da değerlendirildiği toplantıda Başkan Şahin, Büyükelçi Yamancan’a teşekkür etti. Başkan Şahin, “Litvanya Büyükelçimiz Aydan Yamancan hanımefendiye iş gezimize gösterdiği ilgiden ve ALTSO Heyeti’ne yapmış olduğu misafirperverlikten dolayı teşekkür ederim” dedi.

HEYETTE KİMLER VAR?

Alanya’dan iş gezisi için Litvanya’ya hareket eden ALTSO heyetinde, ALTSO Başkanı Mehmet Şahin, ALTSO Yönetim Kurulu Üyeleri, ALTSO Meclis Üyeleri ve çok sayıda işadamı yer alıyor.

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Son Güncelleme: 09.11.2017 18:10
Anahtar Kelimeler:
ALTSOMehmet şahinKOSGEBLitvanya
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