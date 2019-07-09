Alanya Alperen’lerden kermes açıklaması: Neden başka kermeslere tepki yok?

Alanya Esnaf Odası Başkanı Nuri Demir’in, “Alanya’da açılacak bir kermes esnafımıza zarar verir. Buna göz yumulmamalı” açıklamasından sonra, açılacak kermesin Alanya Alperen Ocakları’na ait olduğu ortaya çıktı.

Alanya Alperen’lerden kermes açıklaması: Neden başka kermeslere tepki yok?
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ALPER KUTAY

ESNAF arasında “Hiçbir vergi, dükkan kirası, personel maaşı ödemeden açılan bu ve benzer kermesler bize sekte vuruyor” serzenişleri üzerine Alanya Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı İsmail Koç bir açıklama yaptı. Koç, “Belediye kermes alanında düzenlediğimiz kermes, bilgi kirliliğinden dolayı halkımıza ve esnafımıza yanlış bir şekilde aksettirilmektedir. Alanya Alperen Ocakları olarak esnafımıza zarar veren hiç bir etkinlik gerçekleştiremediğimiz gibi, gelecek zamanda da böyle bir girişimde bulunmamız söz konusu dahi değildir. Gerekli mercilerden izin alınırken, özellikle esnafımızın hassasiyetini dikkate almış bulunmaktayız. Elde edilen gelirler ocağımız ve kurban kesimi kampanyalarımız için kullanılacaktır. Temennimiz, sürekli ve uzun süreli kermes düzenleyerek Alanya esnafını zora sokan topluluklara karşı da aynı hassasiyetin gösterilmesidir. Uygulanacak olan prosedürler kurum ve kuruluş ayırt etmeksizin herkes için uygulanmalıdır” dedi.

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