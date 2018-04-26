Alanya ALKÜ Hastanesi çevresinde yaşanan kazalar isyan ettirdi

DİM TV (dimtv.tv) sorunun nasıl çözülebileceğini olay yerinde araştırdı.

‘KAZAYA MEYİLLİ BİR YER’

ALİ DEMİRYILMAZ(TAKSİCİ)

Daha iki gün önce kaza oldu üç gün önce de aynı şekilde kazalar meydana geldi. Kontrolsüz bir yer. Hastaneden çıkan vatandaşlar dalgın olabiliyor. Yani cadde boyu zaten kazaya meyilli bir yer. Küçükte olsa kontrolsüz kavşak levhası konulsa iyi olur. Işık konulsa daha iyi olur. Işığın trafiği aksatacağını da düşünmüyorum.

‘IŞIKLANDIRILMA ŞART’

ALİ İHSAN YAVUZ(EMEKLİ)

Bu bölgeye ışıklandırılma getirilmesi şart. Araçlar gelişi güzel beklemeden geçiyor. Ya bir an önce hastaneye yetişmek için yada hastalarını düşündükleri için kafaları dalgın oluyor. Bu yüzden tehlikeli durumda. Işıklandırılma yapılırsa kazaların önüne geçilir diye düşünüyorum.

‘KASİS KURTARIR’

ANIL SİNYAR(İLAÇ MÜMESSİLİ)

Işıklandırma ve kasis yapılmalı diye düşünüyorum. Burada yapılan iki kazaya da şahit oldum. Büyük kazalar olmasa da küçük kazalar oluyor. Bunları da kasis kurtarır diye düşünüyorum.