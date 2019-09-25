banner470

banner449

banner552

banner481

banner472

Alanya ALKÜ'de yeni dönem resmen başladı 

Henüz 39 yaşında olan ve Türkiye'nin en genç rektörü olan Prof. Dr. Ekrem Kalan mazbatasını aldı 

GÜNCEL 25.09.2019, 15:14
Alanya ALKÜ'de yeni dönem resmen başladı 
banner404

ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) yeni rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan mazbatasını aldı. Böylece ALKÜ'de yeni dönem resmen başladı. 
Kalan'ın mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç verdi. Mazbatasını alışını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir fotoğrafla duyuran Prof. Dr. Ekrem Kalan "YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç'ın elinden rektörlük mazbatasını aldık. Rabbim utandırmasın inşallah" dedi.

#Alanya #ALKÜ #Prof. Dr. Ekrem Kalan #Prof. Dr. Yekta Saraç
Yorumlar (0)
22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
banner384
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
İmsak 05:21
Güneş 06:41
Öğle 12:54
İkindi 16:18
Akşam 18:57
Yatsı 20:11
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 10
3. Gazişehir 5 10
4. Sivasspor 5 8
5. Denizlispor 5 8
6. Çaykur Rizespor 5 8
7. Galatasaray 5 8
8. Malatyaspor 5 7
9. Trabzonspor 5 6
10. Konyaspor 5 6
11. Beşiktaş 5 5
12. Başakşehir 5 5
13. Göztepe 5 5
14. Antalyaspor 5 5
15. Ankaragücü 5 5
16. Kasımpaşa 5 4
17. Kayserispor 5 3
18. Gençlerbirliği 5 2
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 10
2. Akhisar Bld.Spor 5 10
3. Adana Demirspor 5 9
4. Fatih Karagümrük 5 9
5. Keçiörengücü 5 9
6. Bursaspor 5 9
7. Hatayspor 5 8
8. Altay 5 8
9. Balıkesirspor 5 7
10. Erzurum BB 5 7
11. Osmanlıspor 5 7
12. İstanbulspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Altınordu 5 4
15. Menemen Belediyespor 5 4
16. Boluspor 5 2
17. Giresunspor 5 2
18. Eskişehirspor 5 -2
Takımlar O P
1. Liverpool 6 18
2. Man City 6 13
3. Leicester City 6 11
4. Arsenal 6 11
5. West Ham 6 11
6. Bournemouth 6 10
7. Tottenham 6 8
8. M. United 6 8
9. Burnley 6 8
10. Sheffield United 6 8
11. Chelsea 6 8
12. Crystal Palace 6 8
13. Southampton 6 7
14. Everton 6 7
15. Brighton 6 6
16. Norwich City 6 6
17. Newcastle 6 5
18. Aston Villa 6 4
19. Wolverhampton 6 4
20. Watford 6 2
Takımlar O P
1. Granada 6 11
2. Athletic Bilbao 5 11
3. Real Madrid 5 11
4. Barcelona 6 10
5. Real Sociedad 5 10
6. Sevilla 5 10
7. Atletico Madrid 5 10
8. Villarreal 6 8
9. Real Betis 6 8
10. Osasuna 5 7
11. Levante 6 7
12. Getafe 5 6
13. Real Valladolid 6 6
14. Valencia 5 5
15. Deportivo Alaves 5 5
16. Celta de Vigo 5 5
17. Mallorca 5 4
18. Espanyol 5 4
19. Eibar 5 2
20. Leganés 5 1
banner440
banner545