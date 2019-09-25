Alanya ALKÜ'de yeni dönem resmen başladı
Henüz 39 yaşında olan ve Türkiye'nin en genç rektörü olan Prof. Dr. Ekrem Kalan mazbatasını aldı
GÜNCEL 25.09.2019, 15:14
ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nin (ALKÜ) yeni rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan mazbatasını aldı. Böylece ALKÜ'de yeni dönem resmen başladı.
Kalan'ın mazbatasını YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç verdi. Mazbatasını alışını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından bir fotoğrafla duyuran Prof. Dr. Ekrem Kalan "YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. M.A. Yekta Saraç'ın elinden rektörlük mazbatasını aldık. Rabbim utandırmasın inşallah" dedi.
22°
gök gürültülü hafif yağmurlu
Günün Anketi Tümü
Bugün oynanacak olan Gençlerbirliği - Alanyaspor maçının sonucu ne olur?
Namaz Vakti 25 Eylül 2019
|İmsak
|05:21
|Güneş
|06:41
|Öğle
|12:54
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:11
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|6
|11
|2. Athletic Bilbao
|5
|11
|3. Real Madrid
|5
|11
|4. Barcelona
|6
|10
|5. Real Sociedad
|5
|10
|6. Sevilla
|5
|10
|7. Atletico Madrid
|5
|10
|8. Villarreal
|6
|8
|9. Real Betis
|6
|8
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Levante
|6
|7
|12. Getafe
|5
|6
|13. Real Valladolid
|6
|6
|14. Valencia
|5
|5
|15. Deportivo Alaves
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1