Alanya Alantur Hotel'de yeni dönem

-Yasin Araz /ÖZEL HABER

ALANYA'DA 1963'te hizmete giren ve 55 yıldır Alanya'nın en köklü turistik tesislerinden biri olma özelliğini taşıyan Doğuş Holding'in sahibi olduğu Alantur Hotel ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Bir dönem hakkında yıkılacak iddiaları da ortaya atılan otelin, Meeting Point adlı Türk-Alman ortaklığındaki bir turizm firmasınca 6 yıllığına kiralandığı öğrenildi. 2018 turizm sezonunda hizmete girmesi planlanan tesis için ise şimdiden 800 kişilik rezarvasyon yapıldığı belirtildi.

DEVREYE ÇAVUŞOĞLU GİRMİŞTİ

Bilidiği üzere Doğuş Holding yetkilileri otelin faaliyetlerini 2017 yılında durdurmuştu. Bu gelişme üzerine devreye giren Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk'i arayarak, kararını tekrar gözden geçirmesini isteyerek aldığı bu karardan vazgeçmesini sağlamıştı.

OTEL YENİLENECEKTİ

Babası turizmci Ayhan Şahenk'in, Alanya'nın yetiştirdiği önemli isimlerden biri olan Dr. Ali Nazım Köseoğlu'nun ısrarı üzerine 55 yıl önce açtığı Alantur Hotel'in eskisi gibi kar etmediğini, beton ve ekonomik ömrünü tamamladığını, bu yüzden kapatma kararı aldıklarını Bakan Çavuşoğlu'na söyleyen Şahenk'in, Çavuşoğlu'nun ricası üzerine oteli 2 yıl içinde yıkıp yerine bölgenin en iyi tesislerinden birini yapma sözü verdiği de belirtilmişti.

ALANTUR'UN MİSAFİRLERİ KİMLERDİ?

Alantur, ilk kez 1983 yılında Antalya Havalimanı'na iniş yapan Türkiye'nin ilk charter sefer yapan uçağının yolcularını ağırlayan otel olarak da kayıtlara geçmişti. Alantur'da ayrıca 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal ve Romanya'nın devrik lideri Nikolay Çavuşesku gibi isimler de konaklamıştı. Alanya'da bu sektörde çalışan tanınmış çok sayıda isme de turizmciliği öğreten Alantur'un iki yıl içinde yıkılıp yenilenmesi bekleniyor.